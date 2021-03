Die erfolgreiche Partnerschaft der Raiffeisen Landesbank Kärnten mit der Coding School Wörthersee wird verlängert

„Wir sind am Puls der Zeit. Mit dieser Partnerschaft machen wir gemeinsam digitale Schritte in die Zukunft“, freut sich Peter Gauper, Vorstandssprecher RLB Kärnten.

Klagenfurt (OTS) - „Die RLB Kärnten, der Nr. 1 Bankpartner in Kärnten, nimmt bei digitalen Bankdienstleistungen eine Vorreiterrolle ein. Digitalisierung ist ein wichtiger Teil unserer Unternehmensstrategie. Daher unterstützen wir die Coding School Wörthersee, die junge und top motivierte Talente ausbildet. Das Ziel unserer Partnerschaft ist, Programmierer und Softwareexperten von morgen zu fördern. Wir freuen uns, wenn wir mit unserem Engagement Kärntner Unternehmer unterstützen und Menschen bei ihrer Ausbildung helfen können“, so Peter Gauper weiter.

Coding School Wörthersee

„Mit einem starken lokalen Partner an unserer Seite wird es möglich, Kärnten zur Coding-Base Europas zu machen. Durch die tatkräftige Unterstützung der RLB Kärnten eröffnen sich neue Möglichkeiten. Vor allem für unsere Absolventen und Absolventinnen“, freut sich Johannes Eder, Humanomed Gruppe und Gründer der Coding School Wörthersee. Die digitale Transformation führt zu einem massiven Anstieg an Softwareentwicklungs-Ressourcen in jedem Unternehmen. Dieser Bedarf an Software-Entwicklern wird derzeit nicht gedeckt. Ziel der Coding School Wörthersee ist es, diesem Trend mit einer Top-Ausbildung mit hohem Praxisbezug entgegenzutreten und Studenten binnen 6 Monaten auf die neuesten Programmiersprachen und Herausforderungen in der Softwareentwicklung aus- und weiterzubilden.

Vorteil auf beiden Seiten

Durch diese Partnerschaft unterstützt die RLB Kärnten einerseits die Coding School Wörthersee im Aufbau, andererseits erhält Raiffeisen dadurch Zugang zu bestens ausgebildeten Absolventen. „Es freut uns, diese erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen“, so Peter Gauper. „Sie ist eine wichtige Unterstützung der Kärntner Wirtschaft in Richtung Digitalisierung.“

