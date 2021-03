Ibiza-Krimi: eXXpress veröffentlicht zu seinem Start die komplette Video-Tonspur

Endlich hört jeder, was in der Finca tatsächlich gesprochen wurde

Wien (OTS) - Heute Morgen, um 6.30 Uhr, ging die mit Spannung erwartete neue News-Plattform eXXpress.at mit einem Paukenschlag online: Als erstes Medium Österreichs veröffentlicht der eXXpress die gesamte Tonspur des Ibiza-Videos, das die Auflösung der türkis-blauen Bundesregierung im Frühjahr 2019 zur Folge hatte.

„Seit knapp zwei Jahren wird viel darüber spekuliert, was tatsächlich in der Villa auf der Balearen-Insel gesprochen wurde. Der eXXpress räumt nun mit sämtlichen Gerüchten auf, alle Leser können sich ab sofort selbst ein Bild machen. Und es wird rasch klar, warum wir alle am 17. Mai 2019 nicht alles sehen und hören durften“, kommentiert Chefredakteur Richard Schmitt die Exklusiv-Geschichte.

Was hat Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache tatsächlich gesagt? Wie hört sich die Stimme der berühmt-berüchtigten Oligarchin an. Von wem ging die Initiative zu gewissen Deals aus? Teil 1 heute auf eXXpress.at - lesen und hören Sie selbst.





