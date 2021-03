FPÖ – Hofer: Genug ist genug! AstraZeneca-Impfstopp auch in Österreich!

Nach Frankreich, Deutschland, Dänemark und Italien muss auch Österreich AstraZeneca-Impfungen stoppen

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer fordert einmal mehr den sofortigen Stopp der AstraZeneca-Impfungen in Österreich. „Genug ist genug. Nachdem jetzt auch in Deutschland, Frankreich und Italien die Verabreichung dieses Impfstoffes ausgesetzt wurde, muss auch in Österreich die Stopp-Taste gedrückt werden“, so Hofer.

„Worauf wartet die österreichische Bundesregierung noch? Nach den immer häufiger auftretenden Komplikationen muss Österreich nachziehen. Wer jetzt untätig bleibt und zuwartet, trägt die Hauptverantwortung für etwaige schwere Impfschäden“, warnt Hofer.

