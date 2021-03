AVISO: NEOS-PK: „Bilanz - 1 Jahr Corona-Pandemie“, morgen, Dienstag, 11:00 Uhr

mit stv. Klubobmann Niki Scherak und Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn

Wien (OTS) - Nach einem Jahr Corona-Pandemie blicken NEOS auf die Maßnahmen und Hilfen der Regierung in den letzten 12 Monaten zurück.



Niki Scherak und Sepp Schellhorn ziehen in einer Pressekonferenz über 1 Jahr Pandemie Bilanz – was braucht es für eine Balance zwischen Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft und was hat davon im letzten Jahr gefehlt. Die Pressekonferenz wird auf https://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich live gestreamt.

NEOS-PK: „Bilanz - 1 Jahr Corona-Pandemie“

Datum: 16.03.2021, 11:00 Uhr

Ort: NEOS Parlamentsklub

Standort Hofburg, Eingang Kapellenhof, 5. Stock, Josefsplatz, 1010 Wien , Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu