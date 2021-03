BMSGPK zum Weltverbrauchertag 2021: Umsetzung des Green Deal voll im Gang, zahlreiche Vorteile für KonsumentInnen

Wien (OTS) - Seit dem 11. Dezember 2019 gibt es das Bekenntnis der EU bis 2050 die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf null zu reduzieren. Seitdem berücksichtigen Richtlinienvorschläge der EU in vielen Bereichen das Thema Klimarelevanz – etwa in der Finanzwirtschaft, in zahlreichen Energie-Richtlinien, in Mobilitätskonzepten oder bei der nachhaltigen Produktpolitik.

Durch diese Richtlinien soll informiertes Entscheiden und Handeln der Verbraucherinnen und Verbraucher mit Blick auf den ökologischen Wandel gefördert werden: Die Information über die Nachhaltigkeit von Produkten wird verbessert; der Schutz vor bestimmten Praktiken wie Greenwashing und frühzeitiger Obsoleszenz wird verstärkt werden. Vorgesehen ist zudem ein Vorschlag zur Anspruchsbegründung umweltbezogener Angaben auf Grundlage der Methoden der Messung des Umweltfußabdrucks.

Konsumentenschutzminister Rudi Anschober: „Nachhaltiger Konsum ist ein wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und sollte zusehends Eingang in unsere Konsumentscheidungen finden. Klare und verlässliche Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher sind dafür eine unverzichtbare Grundlage.“

Anlässlich des Weltverbrauchertages startet der Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit dem „Greenwashing-Check“ (Link zu https://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=318924130634) eine Aktion, bei der KonsumentInnen verdächtige „grüngeschrubbte“ Werbung melden können. Das BMSGPK (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz) hat zudem Stimmen von österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten zum Thema nachhaltiger Konsum eingefangen: https://www.konsumentenfragen.at/konsumentenfragen/Aktuelles/Konsumentenfragen/Weltverbrauchertag_2021.html.

