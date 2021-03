Lotto: Dreifachjackpot – am Mittwoch geht es um 3 Millionen Euro

Tiroler knackt Joker Jackpot und gewinnt rund 397.000 Euro

Wien (OTS) - Zum dritten Mal in Folge gab es bei Lotto „6 aus 45“ am Sonntag keinen Sechser, und damit geht es bereits zum dritten Mal in diesem Jahr um einen Dreifachjackpot. Im Sechser Topf werden dann rund 3 Millionen Euro liegen.

Von den bisherigen zwei Dreifachjackpot wurde keiner geknackt, der erste entwickelte sich letztlich zum Sechsfach-, und der zweite zum Fünffachjackpot weiter.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn. Ein Kärntner war mit dem dritten von fünf Quicktipps erfolgreich und darf sich über einen sechsstelligen Gewinn freuen: Er bekommt rund 115.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Nutznießer waren, wie immer in diesem Fall, die Gewinner eines Fünfers, weil auf sie die Sechser-Summe aufgeteilt wurde. So erhalten 49 Spielteilnehmer jeweils rund 6.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker wartete am Sonntag ein Jackpot, und der wurde von einem Spielteilnehmer aus Tirol im Alleingang geknackt. Sein „Ja“ zur richtigen Joker Zahl ist rund 397.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. März 2021

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.284.756,10 – 3 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 114.969,50 88 Fünfer zu je EUR 1.425,20 213 Vierer+ZZ zu je EUR 176,60 4.091 Vierer zu je EUR 51,00 5.529 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 69.298 Dreier zu je EUR 5,40 207.549 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 15 16 18 23 25 35 Zusatzzahl 34

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. März 2021

Kein Sechser, Gewinnsummer wird auf die Fünfer aufgeteilt 49 Fünfer zu je EUR 6.684,70 2.647 Vierer zu je EUR 20,90 43.864 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 5 15 33 34 35

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. März 2021

1 Joker EUR 396.780,30 10 mal EUR 8.800,00 100 mal EUR 880,00 976 mal EUR 88,00 9.627 mal EUR 8,00 97.332 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 4 8 2 7 0

