Bernstein-Drechsler und Fassbinder im Bezirksmuseum 5

Wien (OTS/RK) - Mit einer umfassenden Dauer-Ausstellung beleuchtet das Margaretener Bezirksmuseum (5., Schönbrunner Straße 54) in Wort und Bild die bewegte Geschichte des 5. Bezirks. Unter dem Titel „Sechs Vorstädte – ein Bezirk“ erinnert das freiwillig tätige Museumsteam auf zahlreichen Schautafeln an vergangene Zeiten. Ebenso beeindruckend sind eine Bernstein-Drechslerei und eine Fassbinder-Werkstätte. In separierten Räumen sieht das Publikum neben Werkbänken reichhaltiges Drechsler- und Binder-Handwerkszeug sowie einschlägige Produkte. Kunstvoll gefertigte Bernstein-Objekte gefallen besonders. Besuchen kann man das Museum jeweils Donnerstag (16.00 bis 19.00 Uhr). Immer ist der Zutritt frei, Spenden werden angenommen. Auskunft: Telefon 4000/05 127.

Beantwortung von Fragen: bm1050@bezirksmuseum.at

Seit 1996 lenkt der Geschichtskundige Heinrich Spitznagl mit großem Elan die Geschicke des Bezirksmuseums Margareten. 2010 wurde der ehrenamtlich arbeitende Museumsleiter als Präsident der Arbeitsgemeinschaft Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen gewählt. Die Gäste werden um Einhaltung von Corona-Regelungen (FFP2-Schutzmaske, Hygiene, Abstände, limitierte Personenzahl) ersucht. Anfragen zu dem Museum beantwortet Heinrich Spitznagl gerne per E-Mail: bm1050@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Margareten: www.bezirksmuseum.at

Kultur im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse