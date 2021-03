Auf das Leben mit Wieselburger 0,0 % zu jeder Tageszeit

Durch echte Braukunst und einzigartige Technologie entsteht 100 % Wieselburger Geschmack, den man dank 0,0 % Alkohol ganztags unbeschwert genießen kann.

Wieselburg (OTS) - Der Trend zu einem bewussten, gesunden Lebensstil und verantwortungsvollem Genuss lässt auch den Konsum von alkoholfreien Getränken seit Jahren steigen, wie der aktuelle Bierkulturbericht der Brau Union Österreich zeigt. Bereits ein Viertel der Österreicher trinken regelmäßig alkoholfreies Bier. Mit der „natürlich alkoholfrei“ Produktpalette bietet die Brau Union Österreich eine geschmackliche Vielfalt an natürlich gebrauten, alkoholfreien Bieren und Biermischgetränken für Erwachsene, die 2021 regional mit dem Wieselburger 0,0 % erweitert wird.

Auf den Geschmack!

Immer mehr Österreicher wollen zwar vermehrt auf Alkohol, nicht aber auf Bier, auf den typischen Geschmack verzichten. Wieselburger steht seit jeher für Genuss und Lebensqualität. Mit der neuen alkoholfreien Sorte Wieselburger 0,0 % lässt sich zu jeder Tageszeit verantwortungsbewusst und genussvoll auf das Leben anstoßen. Möglich ist dies durch eine einzigartige Technologie, die in der Brauerei Wieselburg entwickelt wurde, und mit der Braumeister Christian Huber dem Bier den Alkohol auf schonende Art und Weise entzieht.



Goldgelb glänzend erfreut das Bier das Auge und weckt dezent hopfenaromatische Noten in der Nase. Geschmacklich ist das Wieselburger 0,0 % sehr ausgewogen und nicht zu vollmundig. Durch frisches Hopfenaroma und die wenig intensive Bittere ist das alkoholfreie Bier süffig und angenehm zu trinken.

Über die Brauerei Wieselburg

Seit 1770 braut man in Wieselburg traditionelle Bierspezialitäten. Die Brauerei, in der edle Bierspezialitäten wie das Wieselburger Stammbräu, Gold, Spezial sowie das Schwarzbier gebraut werden, ist seit Jahrhunderten in der Region verankert und nimmt die Verantwortung für Menschen sehr ernst: Als wichtiger Arbeitgeber der Region, durch regionales Engagement und nachhaltiges Wirtschaften. Für das nachhaltige Fernwärmeprojekt in Kooperation mit einer benachbarten Firma wurde die Brauerei, die international zu den effizientesten in punkto Energie- und Wasserbedarf zählt, sogar mit dem Energy Globe 2015 in Niederösterreich ausgezeichnet.

