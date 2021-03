Sichere Landtagswahl-Berichterstattung durch innovative Corona-Teststrategie

Coronavirus Diagnostikfahrzeuge helfen Journalisten bei der Berichterstattung der Landtagswahlen 2021 in Rheinland-Pfalz (FOTO)

Berlin/Mainz (ots) - Der erfolgreiche Einsatz von integrierter Coronavirus-Diagnostik bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hatte das Ziel, schnell und effizient potenzielle Infektionen durch das Coronavirus zu identifizieren und die mediale Übertragung der ARD und des SWR risikominimiert durchzuführen. Die höchste Sicherheit und Schnelligkeit wurde unter anderem mit mobilen PCR-Tests direkt vor Ort im Diagnostikfahrzeug abgebildet. Die Testmethode gilt als der Goldstandard der Coronavirus-Diagnostik.

Das 8-köpfige Einsatzteam des Ambulanzdienstleisters KTS-Krankentransport Stuttgart GmbH trotzte Wind und Wetter und bildete vor Ort in Mainz die gesamte Prozesskette der Corona-Testungen ab. Pro Tag wurden 150 Personen nach höchsten Qualitätsstandards getestet. Dadurch konnten das Technikteam, die Moderatoren und die Gäste der ARD und des SWR die Berichterstattung zu den Landtagswahlen 2021 in Rheinland-Pfalz erfolgreich durchführen.

"Trotz der Pandemie-Situation konnte ein geregelter Betriebsablauf der medialen Übertragung der Landtagswahl 2021 sichergestellt werden, so Tobias Strohbach, Einsatzleiter der KTS in Mainz und Fachberater Seuchenschutz."

"Wir sind davon überzeugt, dass die flexibel einsetzbaren Coronavirus Diagnostikfahrzeuge als Teil einer Teststrategie einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten, sagt Sven Hertel, Mitgründer der Leeloo Medical GmbH."

Pro Tag können bis zu 1.000 Testergebnisse erzeugt, ausgewertet und in kürzester Zeit digital an die zuständigen Auftraggeber oder Behörden übermittelt werden. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz von neuartigen Schnelltest-Produkten in der Kombination mit bis zu 16 PCR-Testgeräten pro Spezialfahrzeug mit höchster Diagnostikqualität.

Über Leeloo Medical GmbH:

Leeloo Medical GmbH entwickelt gemeinsam mit Behörden, Veranstaltern und Unternehmen risikoarme Teststrategien und Prozesse. Die buchbaren mobilen Teststrecken sind flexibel einsetzbar und werden nach einer Risikobewertung einsatzspezifisch in Hygienepläne integriert.

Das Berliner Unternehmen Leeloo Medical bietet intersektorale, mobile und digitale Strategien und Lösungen im Bereich Healthcare an. Die Lösung "Mobile Testing as a Service" im MAN Coronavirus Diagnostikfahrzeug wurde zusammen mit MAN Truck & Bus, Bosch Healthcare Solutions und aprimeo diagnostics innerhalb von fünf Monaten realisiert. Es steht für den mobilen und flexiblen Coronavirus Testeinsatz in der Fläche, an Hotspots, systemrelevanten Einrichtungen mit akutem Testbedarf, sowie für den Einsatz in Wirtschaft, Sport und Kultur. leeloomedical.com

Über KTS-Krankentransport Stuttgart GmbH:

Die professionelle Durchführung dieser bundesweiten, qualifizierten Sanitätsdienstleistung erfolgt durch die KTS Krankentransport Stuttgart GmbH, einer der größten privaten Ambulanzdienstleister in Baden-Württemberg.

Seit 2013 arbeitet die KTS Krankentransport Stuttgart GmbH im Umfeld qualifizierter Krankentransporte, Auslandsrückholungen, Sanitätsdienste und Katastrophenschutz. Seit 2018 hat die KTS speziell ausgebildete Einsatzkräfte für den Fachdienst Seuchenschutz im Einsatz.

Kontakt: info @ kts-krankentransport.de

kts-krankentransport.de

