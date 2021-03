Einladung zum digitalen Bilanz-Pressegespräch von Drei.

am 18. März 2021, 10:00 Uhr Teilnahme via Zoom-Call

Wien (OTS) - Das Jahr 2020 stand auch bei Drei ganz im Zeichen von Veränderung. Österreich im Lockdown verlangte von Drei als Teil der kritischen Infrastruktur verlässliche und leistungsstarke Sprachtelefonie und Internetanbindung für Home Office, Home Schooling, oder das Internet der Dinge. Mit verstärktem Kundenservice statt Kurzarbeit und Investitionen in den Bau des größten heimischen 5G-Netzes hat Drei alles dafür getan, um Kunden inmitten des Corona-Digitalisierungs-Schubs bestmöglich zu unterstützen.

Doch wie hat die Krise das Nutzungsverhalten von Smartphone und Internet verändert? Was bringt das Jahr 2021?

Der neu ernannte CEO von Drei, Rudolf Schrefl zieht Bilanz über das vergangene Jahr, gibt Einblicke in das Geschäftsergebnis, die Auswirkungen auf den Privat- und Businesskunden-Bereich sowie aktuelle Wachstumstreiber und zeigt auf, wie Drei Haushalte und Unternehmen im ganzen Land in eine digitale Zukunft führen will.

Datum: Donnerstag 18.03.2021 , um 10:00 Uhr

, um 10:00 Uhr Ort: Drei Studio – Teilnahme ausschließlich virtuell via Zoom-Link

Ihr Gesprächspartner: Drei CEO Rudolf Schrefl

Bitte um Ihre Zusage an presse @ drei.com

Nach Zusage senden wir Ihnen den Zoom-Link zum Pressegespräch.

