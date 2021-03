Fujifilm erhält CE-Zertifikat und lanciert einen hochempfindlichen und schnellen Antigen-Testkit für SARS-CoV-2 in Europa

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Fujifilm verwendet seine proprietäre Immunochromatographiemethode, die auf einer Silberverstärkungstechnologie basiert, wie sie auch im Fotoentwicklungsprozess verwendet wird, um die Empfindlichkeit der Ergebnisse und die Schnelligkeit zu verbessern.

Die FUJIFILM Europe GmbH hat das CE-Zertifikat erhalten und kann somit das CE-Zeichen auf seinem Antigen-Testkit für die Diagnose von SARS-CoV-2*-Infektionen anbringen und den Kit auf dem Markt einführen. Fujifilm verwendet seine proprietäre Immunochromatographiemethode, die auf einer Silberverstärkungstechnologie basiert, wie sie auch im Fotoentwicklungsprozess verwendet wird.

Seit 2011 vermarktet Fujifilm eine Schnelldiagnose-System mit Reagenzien für Grippe und andere Infektionskrankheiten unter Verwendung der proprietären "Immunochromatographiemethode mit Silberverstärkung". Das System wird mittlerweile von zahlreichen medizinischen Einrichtungen in Japan als hochempfindlicher Antigen-Test eingesetzt, der in der Lage ist, Viren zu erkennen, selbst wenn die virale Belastung zu Beginn einer Krankheit niedrig ist.

Fujifilm kann nun bestätigen, dass selbst bei den SARS-CoV-2-Antigenen ein hochempfindlicher Antigen-Test unter Anwendung der Silberverstärkungsimmunochromatographie möglich ist. Das Unternehmen hat einen Antigen-Testkit entwickelt, der schnell und sensitiv das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Antigenen in Proben untersucht und das Virus schon frühzeitig und selbst bei einer relativ geringen Virenbelastung erkennen kann. Schnelle Ergebnisse werden innerhalb von 11 bis 13 Minuten erzielt.

"Während der Pandemie unterstützte Fujifilm das globale Gesundheitswesen bei der komplexen Bewältigung der Notlage", sagt Herr Masaharu Fukumoto, Senior Vice President der FUJIFILM Europe GmbH, Geschäftsbereich Medizinische Systeme. "Dies geschah durch seine diagnostischen und IT/AI-Lösungen, sodass COVID-19-Patienten mit höchster Sorgfalt und Präzision behandelt werden konnten. Heute können wir die Früherkennung von COVID-19 durch einen schnellen Antigen-Test, der ein hochsensitives Ergebnis für die Früherkennung liefern kann, weitergehend unterstützen. Wir haben unsere proprietäre immunochromatographische Silberverstärkungsmethode eingesetzt, die Signalpartikel mehr als 100-fach verstärkt und die Empfindlichkeit erhöht und dadurch das Potenzial besitzt, die Feststellung bei mehr asymptomatischen Patienten zu verbessern, die das COVID-19-Virus in einem frühen Stadium in sich tragen."

Der Antigen-Schnelltest von Fujifilm verwendet nasopharyngeale Abstrichproben und kann sowohl innerhalb öffentlicher Testzentren als auch in klinischen Einrichtungen durchgeführt werden, was ein schnelleres Ergebnis als mit den aktuellen Labortests ermöglicht.

Die Fujifilm-Gruppe hat auch dazu beigetragen, das SARS-CoV-2-Testen zu verbessern, indem sie PCR-Testreagenzien und Reagenzien für die Verwendung mit dem vollautomatisierten Immunoassaysystem "MuTASWako g1"***5 bereitgestellt hat, das in der Lage ist, einfache und schnelle PCR-Tests bei vollständiger Automatisierung durchzuführen (MuTASWako g1 und diese SARS-CoV-2-Reagenzien sind zurzeit nur in Japan erhältlich). Durch die Bereitstellung einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen, die den medizinischen Anforderungen der primären Gesundheitsversorgung entsprechen, wird die Fujifilm-Gruppe weiterhin dazu beitragen, die Effizienz von SARS-CoV-2-Tests und die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern.

Um mehr über die SILBERVERSTÄRKUNGSTECHNOLOGIE zu erfahren, klicken Sie hier und lesen Sie die Technologie-Übersicht oder sehen Sie sich das animierte Video an.

Weitere Informationen: https://www.fujifilmivd.com/covid19-test

*Offizieller Name des neuen Coronavirus

**Die Immunochromatographie ist ein Prüfverfahren, bei dem eine Probe (z. B. ein nasopharyngealer Abstrich) in einem Reagenz verarbeitet wird. Wenn die Probe eine Prüfsubstanz (z. B. ein Virus) enthält, bindet sie sich mit einem markierten Antikörper im Reagenz und erzeugt einen Immunkomplex. Wenn der Komplex von einem Antikörper erfasst wird, der zuvor im Rahmen einer Detektionslinie beschichtet wurde, verfärbt sich die Linie und weist damit ein positives Ergebnis auf (enthält Antigene). Die Methode liefert einfach und schnell Ergebnisse und wird daher häufig zur Erkennung von Infektionskrankheiten verwendet, die eine schnelle Behandlung erfordern.

***5 Eintragungsnummer für Medizinprodukte 27B3X00024000016, hergestellt und vermarktet von FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

Über Fujifilm in Europa

Fujifilm betreibt über 50 Konzernunternehmen und Niederlassungen in Europa und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service. Die FUJIFILM Europe GmbH ist in Düsseldorf, Deutschland, ansässig und als strategischer Hauptsitz für die Region tätig. In ganz Europa bedienen Fujifilm-Unternehmen eine Reihe von Branchen, einschließlich Medizintechnik, Biopharmazie, elektronische Materialien, Industrieprodukte, Chemikalien, Grafiksysteme, optische Geräte, Datenspeicherung und alle Aspekte der Fotografie. In den letzten 20 Jahren hat sich das Unternehmen verstärkt auf das Gesundheitswesen konzentriert - von der Diagnose bis zur Prävention und Behandlung. Heute bietet Fujifilm in Europa das gesamte Spektrum der Patientenversorgung, zusätzlich zur Forschung, Entwicklung und Herstellung von fortschrittlichen Therapien, Gentherapien und Impfstoffen sowie der Bereitstellung von Zellkulturmedien und regenerativen medizinischen Lösungen.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.fujifilm.eu

Über die FUJIFILM Holdings Corporation

Die FUJIFILM Holdings Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, bringt hochmoderne Lösungen für eine breite Palette globaler Branchen, indem sie ihr tiefgehendes Wissen und ihre grundlegenden Technologien nutzt, die sie bei ihrem permanenten Streben nach Innovation entwickelt hat. Ihre proprietären Kerntechnologien leisten Beträge zu verschiedenen Bereichen, darunter Gesundheitwesen, Grafiksysteme, Hochfunktionsmaterialien, optische Geräte, digitale Bildgebung und Dokumentierprodukte. Diese Produkte und Dienstleistungen basieren auf ihrem umfangreichen Portfolio von chemischen, mechanischen, optischen, elektronischen und bildgebenden Technologien. Für das am 31. März 2020 endende Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen globalen Umsatz von 21 Milliarden US-Dollar, wobei ein Wechselkurs von 109 Yen pro Dollar veranschlagt wurde. Fujifilm setzt sich für ein verantwortungsvolles Umweltbewusstsein und ein positives gesellschaftliches Engagement von Unternehmen ein.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.fujifilm.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1451495/Fujifilm_AntigenTest.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1451496/Fujifilm__Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Luana Porfido

Head of Corporate Communication and Integration Chief

FUJIFILM Europe GmbH

E-Mail: luana.porfido @ fujifilm.com

+39 3459529101