Aiways startet in Dänemark mit Andersen Motors

Andersen Motors exklusiver Vertriebs- und Servicepartner von Aiways in Dänemark

Online Vertrieb über www.aiways-danmark.dk

Probefahrten und Serviceleistungen an zehn Standorten in Dänemark

Kauf, gewerbliches und privates Leasing zu attraktiven Konditionen

Aiways, das chinesische Start-up für Elektromobilität mit Sitz in Shanghai, expandiert in den Norden Europas. Mit Andersen Motors hat Aiways einen erfahrenen Partner in Dänemark gewonnen, der Kunden an rund zehn Standorten im Land für Service, Beratung und Probefahrten zur Seite steht. Der Vertrieb erfolgt in Dänemark analog zu Deutschland, Belgien, Holland und Frankreich online. Bestellt werden kann der Aiways U5 in Kürze auf der Website www.aiways-danmark.dk. Alexander Klose, bei Aiways verantwortlich für das Auslandsgeschäft äußert sich erfreut: “Dänemark ist dabei, einen dynamischen EV-Markt zu entwickeln. Neue zukunftsorientierte Gesetzesbeschlüsse und ein intensiver Ausbau der Ladeinfrastruktur werden ihn zunehmend stimulieren. Wir kommen mit unserem äußerst konkurrenzfähigen batterie-elektrischen SUV genau zur richtigen Zeit.”

Unter der Leitung von Stig Jensen und Hans Henriksen baut Andersen Motors sein Netzwerk einschließlich umfangreicher Logistik für Aiways sukzessive aus. Der in Dänemark angesehene und etablierte Importeur übernimmt als Vertriebs- und Servicepartner ebenfalls das Ersatzteilegeschäft für Aiways. Mit einem Team von rund 50 Mitarbeitern und zehn Standorten stellt Andersen Motors schon heute eine flächendeckende Betreuung dänischer Kunden sicher. Das Unternehmen bietet neben dem Kaufangebot auch gewerbliches und privates Leasing an. Preise und Konditionen teilt Andersen Motors in Kürze mit.

