FPÖ – Kickl zu Impfstoffbeschaffung: Regierung betreibt Sündenbockmanagement

Wien (OTS) - „Mein Name ist Sebastian Kurz, ich weiß von nichts – es ist beschämend, wie der ÖVP-Kanzler versucht, sich in Zusammenhang mit dem Impfstoff-Desaster abzuputzen und von seiner Mitverantwortung abzulenken. Das ist kein Krisenmanagement, das ist Sündenbockmanagement“, sagte heute FPÖ-Klubobmann und Bundesparteiobmann-Stellvertreter NAbg. Herbert Kickl. In Kenntnis des Kanzlers und seines Kontrollwahns sei es absolut lebensfremd, dass Kurz und sein Kabinett nicht über jeden Schritt informiert gewesen seien, der in Sachen Impfstoff unternommen worden sei.

„Ich bin wahrlich kein Freund des Rudi Anschober und schon gar nicht des Herrn Auer, aber dass der Kanzler der Republik Österreich die gesamte Schuld am Missmanagement einem einzigen Beamten und ÖVP-Parteifreund umhängt, den er selbst im Gesundheitsressort als Aufpasser für den Minister installieren hat lassen, ist eine ganz schwache Nummer. Noch dazu, wo Kurz die Impfstoffbeschaffung in mehreren Medienauftritten und Interviews quasi zur Chefsache erhoben und sich als Problemlöser und ‚Troubleshooter‘ inszeniert hat“, erinnerte Kickl. So habe der ÖVP-Kanzler nicht nur die Impfstoffbeschaffung der EU gelobt, sondern sogar sinngemäß behauptet, er werde quasi mit Pfizer für mehr Impfstofflieferungen nach Österreich sorgen.

„Kurz kann und will Fehler nicht zugeben, das ist Teil seines Verständnisses von Politik. Es geht ihm nicht um Lösungen für das Land, sondern ausschließlich um seine Beliebtheitswerte. Dafür braucht es dann Bauernopfer, damit nur ja kein Fleck auf die weiße Weste des Sebastian Kurz kommt. Im konkreten Fall haben wir das ‚Aueropfer‘, das für das Versagen der Regierung herhalten muss. Das ist schäbig“, sagte Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at