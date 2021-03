Mehr als 700 Minuten Krimispannung mit 16 neuen „Soko Donau“-Fällen

Außerdem am 16. März in ORF 1: Für die „Soko Kitzbühel“ ist „Die Freiheit am Ende“

Wien (OTS) - Mit menschlichen Abgründen, tödlichen Geheimnissen und brisanten Informationen bekommen es Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Romy-Nominee Maria Happel und Helmut Bohatsch zu tun, wenn die „Soko Donau“ am Dienstag, dem 16. März 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 in die 16. Staffel startet. Im Fokus der Ermittlungen steht zum Auftakt (Folge „Klassenkampf“) der insgesamt 16 neuen – in Wien, Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark gedrehten – Fälle „Vorstadtweib“ Martina Ebm. Regie führten Sophie Allet-Coche, erstmals Eva Spreitzhofer, Holger Barthel und Olaf Kreinsen. Um „Die Freiheit am Ende“ dreht sich alles, wenn um 21.05 Uhr ein Dacapo-Fall auf dem Dienstplan der „Soko Kitzbühel“ steht.

„Soko Donau – Klassenkampf“ (Dienstag, 16. März, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Martina Ebm in einer Episodenrolle; Regie: Olaf Kreinsen

Im Museum für Arbeit in Steyr wird eine wertvolle Erstausgabe gestohlen: „Das Kapital“ von Karl Marx. Der Einbrecher liegt mit eingeschlagenem Schädel im Garten. Es handelt sich um Milo Pavlovic, einen bulgarischen Arbeiter. Doch wer war sein Komplize oder Auftraggeber, und wo ist das wertvolle Exponat? Die „Soko“ dringt tief ein in den Sumpf der modernen Arbeitswelt, in dem Unternehmer, Subunternehmer und Arbeitnehmer in einem Geflecht von Knebelverträgen und gegenseitigen Abhängigkeiten miteinander verbunden sind.

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Die Freiheit am Ende“ (Dienstag, 9. März, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge und Veronika Polly sowie Zeynep Buyrac, Markus Hering und Stefan Puntigam in Episodenrollen; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Das „Soko“-Team kann den Arzt und Aktivisten Martin Kühne (Stefan Puntigam) gerade noch davon abhalten, einem seiner schwerkranken Patienten illegal Sterbehilfe zu leisten. Kühne kommt mit einer Anzeige davon, doch am nächsten Tag ist er selbst tot. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf seine Kollegin Iris Wegener (Zeynep Buyrac), mit der er seit einiger Zeit Meinungsverschiedenheiten bezüglich der gemeinsamen Arbeitsweise hatte. Dann finden Lukas (Jakob Seeböck), Nina (Julia Cencig) und Kroisleitner (Ferry Öllinger) heraus, dass sich Kühnes Erzfeind und Anti-Sterbehilfeaktivist Reginald Schwarzer (Markus Hering) ebenfalls in Kitzbühel aufhält. Doch der gibt an, dass für ihn Töten doch niemals eine Möglichkeit wäre.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

