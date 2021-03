Neuer Mastermind beim O M F - Online Marketing Forum

Thomas Catulli übernimmt als Mastermind of Program Development den Ausbau des Weiterbildungsangebots

Wien (OTS) - Das vergangene Jahr hat bewiesen: Die Themen Online Marketing, Digitalisierung und e-Commerce sind relevant wie nie zuvor. Jedoch fehlen in österreichischen Unternehmen oft Online Experten und -Expertinnen mit fundiertem theoretischem sowie praktischem Wissen. Das O M F – Online Marketing Forum, als Teil der ARS Akademie, baut daher sein Online Marketing Weiterbildungsangebot deutlich aus. Thomas Catulli übernimmt die inhaltliche Führung.

Online Marketing Weiterbildung am Puls der Zeit

„Wir sind sehr zufrieden und erfreut, mit Thomas Catulli einen der österreichischen Pioniere des Online Marketings beim O M F – Online Marketing Forum mit an Bord zu haben. Als Geschäftsführer hat er die adverserve digital advertising services GmbH zu einer namhaften Full Service Agentur ausgebaut. Als Berater von DiLAB42 setzt er diesen erfolgreichen Weg fort. Thomas Catulli kennt somit alle relevanten Online Marketing Tools aus dem EffEff und auch die aktuellen Painpoints der Unternehmen. Somit können wir punktgenau auf die Weiterbildungsbedürfnisse der österreichischen Wirtschaft reagieren“ , freut sich Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie.

Thomas Catulli betont den Weiterbildungsbedarf im Digital-Bereich in Österreich: „Es ist verwunderlich, dass viele Studiengänge und Ausbildungen Online Werbung und Digitalisierung nur als Randthemen behandeln. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Bereiche, gerade im Hinblick auf die Zukunft, sollten sie jedoch im Zentrum jeder Marketing-Ausbildung stehen. Beim O M F erhalten sie den Stellenwert, den es für erfolgreiches Marketing braucht.“

Wissensvermittlung von der Theorie bis zur Praxis

Die Erweiterung des Angebots startet mit den Themen e-Commerce und Influencer Marketing. Den absoluten Fokus legt Thomas Catulli hierbei auf die Transformation von der Theorie in die Praxis. Einsteiger und Profis erhalten bei vielen Seminaren, neben fundiertem Fachwissen, auch die Möglichkeit, ihr Wissen anzuwenden. Damit können die Teilnehmer Gelerntes direkt im Anschluss in den jeweiligen Unternehmen umsetzen.

Zum Start des neuen O M F 10/10 Rabatt nutzen

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen profitieren beim neuen O M F nicht nur vom erlernten Wissen, sondern auch von einem Start-Rabatt für Schnellentschlossene: Die ersten 10 Anmeldungen bei dem neu designten Seminar e-Commerce 4x4 bekommen 10 % Rabatt.

e-Commerce 4x4 – Know-how für umsatzstarke Online-Shops

Von dem e-Commerce Experten Bernd Schuh erhalten die Teilnehmer in 4x4 Stunden Werkzeuge in die Hand, um Online Shops bestmöglich aufzubauen bzw. bestehende Shops zu optimieren. Neben einem Überblick der wichtigsten Shop-Systeme behandelt das Seminar das Grundwissen über Budgetplanung, Marketing und Logistik sowie die Bedeutung der unterschiedlichen Zahlarten.

Details:

Start am 9. Juni 2021 in der ARS Akademie in Wien

Preis: EUR 1.290, - exkl. Ust

Influencer Marketing – Multiplikatoren und Meinungsmacher nutzen

Die Award-gekrönte Kommunikationsberaterin Doris Steiner, MA erklärt in ihrem Fachseminar, wie Influencer Marketing die Reichweite und den Umsatz von Unternehmen steigern kann. Hierfür erhalten die Teilnehmer einen fundierten Überblick, wie Influencer Marketing sinnvoll in die Gesamtmarketingstrategie eingebaut werden kann.



Details:

Start am 10. Juni 2021 in der ARS Akademie in Wien oder als Online Seminar im Virtual Classroom

Preis: EUR 380,- exkl. Ust

Über das O M F – Online Marketing Forum und die ARS Akademie

Das O M F – Online Marketing Forum ist seit März 2018 Teil der ARS Akademie, Österreichs größtem privaten Fachseminaranbieter. Die ARS Akademie ist in allen Bundesländern vertreten. Mehr als 1.200 ausgewählte Top-Experten aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in über 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an über 18.000 Teilnehmer pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 11 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. Die Seminare können als Präsenz-Veranstaltung und oftmals auch als Online-Seminar im Virtual Classroom besucht werden. Auf Wunsch können die Weiterbildungen als Inhouse-Seminar gebucht werden.

