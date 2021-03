Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

37 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 14. März 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Fußgänger, ein Lenker eines Klein-Lkws, ein Mitfahrer in einem Pkw und ein Pkw-Lenker bei drei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Samstag, 13. März 2021, im Bezirk Voitsberg, Steiermark, bei dem zwei Personen getötet wurden. Ein 35-Jähriger kam, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, mit seinem Pkw in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der Pkw-Lenker und sein 39-jähriger Mitfahrer wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarben noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Kleintransporters wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das nächste Spital gebracht. Für die genaue Feststellung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger bestimmt. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße und je eine auf einer Autobahn und Gemeindestraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in der Steiermark und einer in Oberösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers, eine nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 14. März 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 37 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 59 und 2019 waren es 49.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Kommissär Harald Sörös, BA MA

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531 26 - 2070

harald.soeroes.bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA MA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at