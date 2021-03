VP-Gesundheitssprecherin Schwarz begrüßt „Auers Rückzug als richtige Lösung“

Jetzt gemeinsame Anstrengung für genug Impfstoff; ÖVP forderte seit Tagen den Rücktritt des Verantwortlichen für die Impfstoff-Bestellungen

Wien (OTS) - „Der im heutigen Ö1-Morgenjournal von Gesundheitsminister Anschober bestätigte Alleingang seitens des Sonderbeauftragten im Gesundheitsministerium, Clemens Martin Auer, unterstreicht, dass dessen Rückzug die richtige Lösung war. Als Volkspartei haben wir bereits seit Tagen den Rücktritt des Verantwortlichen für die zu wenig bestellten Impfdosen gefordert“, betont die Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.

„Jetzt braucht es gemeinsame Anstrengungen, um für genug Impfstoff und rasche Verimpfung in der Bevölkerung zu sorgen. Zudem wird es vollumfängliche Transparenz seitens des Gesundheitsministeriums geben. Es geht um das Vertrauen der Menschen in die Impfung, aber auch um jenes in die Institutionen. Strukturelle Änderungen, dass so etwas nicht mehr passieren kann, müssen im Interesse aller beteiligten Akteure sein“, so Schwarz abschließend.

