Ein Abend ganz im Zeichen von „Weiter mit Bildung“: Arbeiterkammer lädt alle Interessierten zu Online-Beratung ein

Linz (OTS) - Gerade die Corona-Pandemie ist eine Zeit der Umorientierung, der Neuausrichtung. „ Es gibt viele Menschen, die arbeitslos geworden sind. Viele wissen auch nicht, ob und wie es in ihren Betrieben weitergeht. Unsere Bildungsexperten und -expertinnen beraten, wie man trotz der schweren Arbeitsmarktkrise weiterkommen kann, wie man schwierige Zeiten am besten mit Bildungsaktivitäten überbrückt und welche Unterstützungsmöglichkeiten es dabei gibt “, sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Wegen der großen Nachfrage gibt es deshalb am Donnerstag, 25. März 2021, von 17 bis 21 Uhr einen weiteren Online-Beratungsabend unter dem Motto „Weiter mit Bildung“. Wer Interesse hat: Online-Anmeldungen sind möglich unter ooe.arbeiterkammer.at/weitermitbildung.

Dass es viel Interesse in Sachen Bildung gibt, zeigte der erste AK-Online-Beratungsabend in diesem Jahr im Februar: Bereits zwei Stunden vor Beginn der virtuellen Veranstaltung waren alle verfügbaren Termine ausgebucht. Die Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer beantworteten alle Fragen wie zum Beispiel: Wo liegen meine beruflichen Interessen und Stärken? Wie kann ich meinen Ausbildungswunsch am besten finanzieren? Was versteht man unter Bildungskarenz, Bildungsteilzeit, Fachkräfte- oder Selbsterhalter-Stipendium und wie kann ich diese Instrumente nutzen? Welche Möglichkeiten bieten Stiftungen, wenn man arbeitslos wird? Bin ich in meinem Beruf noch glücklich oder will ich einmal ganz was anderes wagen?

Online anmelden unter:

ooe.arbeiterkammer.at/weitermitbildung

Beim Online-Beratungsabend der Arbeiterkammer OÖ am Donnerstag, 25. März 2021, werden Bildungs- und Laufbahn-Tipps sowohl als Videoberatung als auch als Textchat angeboten. Jeder und jede kann sich also so beraten lassen, wie er/sie es gerne möchte. Zusätzlich dazu können auch Bewerbungscoachings als Videoberatung gebucht werden. Profis erklären dabei, worauf man auf dem Weg zum Traumjob unbedingt achten soll und unterstützen gerne auch, wenn es darum geht, die Bewerbungsunterlagen zu optimieren.





Angebote für alle, die bei „Weiter mit Bildung“ keine Zeit haben

Wer am 25. März verhindert ist, kann die AK-Bildungsberatung auch in Form von Videolivechats oder als textbasierte Onlineberatung nutzen. Infos und Buchungsmöglichkeiten unter ooe.arbeiterkammer.at/bildung.

Neu im Angebot ist die AK-Online-Potenzialanalyse für alle, die im Zuge ihrer beruflichen Weiterentwicklung/Neuorientierung mehr über ihre Interessen, Stärken und Fähigkeiten herausfinden wollen. Onlinebuchung unter ooe.arbeiterkammer.at/potenzialanalyse.

Am AK-Bildungstelefon (050/6906-1601) sind die Berater/-innen von Montag bis Donnerstag jeweils bis 16 Uhr und am Freitag bis 13.30 Uhr erreichbar.





