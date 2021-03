HypeNeedz eröffnet ersten Store in der Wiener City

Markteintritt des innovativen Konzepts in Österreich – Begleitung durch OTTO Immobilien

Wien (OTS) - Gute Nachrichten für heimische Sneaker-Fans: HypeNeedz.com, eine junge, innovative Verkaufsplattform für limitierte und seltene Stücke aus den Bereichen Streetwear, Sneakers und Accessoires kommt nach Wien. Das aus Deutschland stammende Unternehmen, das bereits ein Geschäft in München betreibt, feierte am 27. Februar 2021 sein Store Opening in der Wiener City und damit den Markteintritt in Österreich. „Es freut uns, dass wir HypeNeedz beim Markteintritt begleiten durften und für das Konzept den perfekten Standort in einer historischen Modestraße gefunden haben, in die nun frischer Wind einzieht“, so Mag. Ditha Kristin Ritschka, Retail-Consultant bei OTTO Immobilien.

Das neue 178 Quadratmeter große Geschäftslokal liegt in der Rauhensteingasse 10, im Herzen der Wiener City. Fashion-Fans werden hier künftig in stylishen Ambiente Raritäten von Supreme, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, Travis Scott, Bape, Nike + Off, Air Jordan, Adidas und Yeezys finden. Sie kommen nicht direkt von den Herstellern, sondern von Sammlerkunden, die ihre besonderen Stücke weiterverkaufen wollen und damit oft hohe Preise erzielen.

Entstanden ist die Geschäftsidee aus einem Hobby: Gründer Fabian Arnold beginnt als Teenager, seltene Sneaker zu sammeln und zu verkaufen. Mit 18 gründet er gemeinsam mit zwei Freunden die Firma Hypeneedz. Anfänglich wurden die Schuhe nur online und über Insta verkauft, dann in kleinen Pop-up-Stores in München und schließlich im eigenen Laden. Jetzt sind die Sneaker-Fans in Wien gelandet!

