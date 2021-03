Köstinger gratuliert ÖVP Kärnten zu exzellentem Ergebnis bei Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen

Nach den heutigen Stichwahlen haben ein Drittel aller Gemeinden türkise Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Wien (OTS) - „Die Kärntnerinnen und Kärntner haben ihre Stimme abgegeben und ein deutliches Zeichen gesetzt, indem sie die neue Volkspartei Kärnten mit dem besten Gemeinderatswahl-Ergebnis seit 30 Jahren bestätigt haben. Nach dem klaren Sieg der ÖVP Kärnten bei der Nationalratswahl 2019 ist das der nächste Erfolg, der auf verantwortungsvoller Politik, Mut und Engagement basiert“, gratuliert Bundesministerin Elisabeth Köstinger den Kolleginnen und Kollegen in ihrem Heimatbundesland. „Diese Gemeinderatswahl hat aber noch zu einem historischen Ergebnis geführt: Nach der Stichwahl haben nun ein Drittel aller Gemeinden türkise Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das ist die höchste Anzahl in der Geschichte der Kärntner Volkspartei“, so Köstinger.

„Die Gemeinden sind Fundamente der direkten Demokratie, das Ergebnis zeigt, wie nahe unsere Kandidaten und Kandidatinnen an den Bedürfnissen der Bevölkerung sind. Dass nun 45 der 132 Gemeinden ihre Geschicke in türkisen Händen sehen wollen, zeigt, dass gerade in herausfordernden Zeiten verantwortungsvolle Politik gefordert ist, und mutige Entscheidungsträger, die notwendige Entscheidungen treffen. Genau dafür stehen wir als ÖVP“, betont Köstinger. Als „großen Triumph“ bezeichnet die Kärntner Ministerin zudem, dass es gelungen sei, die Bezirkshauptstadt Hermagor dazuzugewinnen. „Heute ist ein guter Tag für die neue Volkspartei in Kärnten. Dieses grandiose Wahlergebnis ist Bestätigung und Auftrag, unsere erfolgreiche Politik im Sinne der Kärntnerinnen und Kärntner weiterzuführen“, so Köstinger, die sich bei allen Funktionären für ihren Einsatz bedankt und ihnen weiterhin viel Erfolg wünscht.

