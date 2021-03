VP-Gruber: Neue Kärntner Volkspartei stellt historisch höchste Zahl an Gemeinde-Chefs

Nach Wahlerfolg bei Gemeinderatswahl ist Kärntner ÖVP auch bei den Bürgermeisterwahlen erfolgreich und stellt ein Drittel der BürgermeisterInnen. ÖVP-Wahlsieg auch in Hermagor.

Klagenfurt (OTS) - „Wir haben unser hohes Wahlziel erreicht“, freut sich ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber nach den heute abgeschlossenen Bürgermeister-Stichwahlen in Kärnten.

Für die Kärntner Volkspartei und Listen mit ÖVP-Beteiligung führen in der neuen Periode 45 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Kärntner Gemeinden in die Zukunft, das ist ein Zuwachs von 3 BürgermeisterInnen im Vergleich zur letzten Periode. 6 Kandidatinnen und Kandidaten davon haben in der Stichwahl überzeugt, besonders erfreulich auch in der Bezirkshauptstadt Hermagor. „Das ist die höchste Anzahl an Gemeinde-Oberhäuptern, die die ÖVP in Kärnten jemals stellte“, so Gruber. „Ich gratuliere unseren siegreichen Kandidatinnen und Kandidaten und danke allen für ihren großen Einsatz in der heurigen Wahlbewegung.“

Bereits bei den Gemeinderatswahlen vor zwei Wochen holte die Neue Kärntner Volkspartei ein historisches Ergebnis. Es handelt sich um das beste ÖVP-Ergebnis bei einer Kärntner Kommunalwahl seit 30 Jahren. Als einzige bundesweit vertretene Fraktion erreichte die Volkspartei ein deutliches Plus – nämlich von rund zwei Prozent.

Der Stimmenanteil von 27 % mit den Listen mit ÖVP-Beteiligung bedeutet 771 Gemeindemandatare in der kommenden Periode – um 31 mehr als in der abgelaufenen. „Damit ist und bleibt die Neue Kärntner Volkspartei der verlässliche Partner in den Kärntner Gemeinden“, kommentiert Gruber. „Ich danke den Wählern für dieses große Vertrauen, das unseren Kurs in Kärnten bestätigt – die ÖVP-Vertreter werden in ihren Gemeinden diesem Vertrauen gerecht werden.“

Foto: v.l.n.r:

Freuen sich über das historische ÖVP-Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl: LR Sebastian Schuschnig, Landesparteisekretärin Susanne Hager, Landesparteigeschäftsführerin Julia Löschnig, Landesparteiobmann LR Martin Gruber ​

