Tag der Rückengesundheit: Ein Leben in Balance mit dem maierhofer gehwerk

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Rückenschmerzen gelten seit Jahren als die Volkskrankheit Nummer 1. Bei einem Großteil der Betroffenen liegt die Ursache jedoch nicht in den Knochen oder Bandscheiben, sondern meist in Funktionsstörungen der Muskeln und Faszien. Nicht selten sind Fehlstellungen der Füße oder eine schwache Fußmuskulatur die Ursache hartnäckiger Rückenschmerzen.

Es ist wie eine Kettenreaktion im Körper, die in unseren Füßen beginnt: Ist die Muskulatur in unseren Füßen schwach, so gerät der gesamte Körper aus dem Lot, es kommt zu muskulären Dysbalancen. Unsere Füße sind nicht nur unser Fundament, sie übermitteln dem Gehirn ständig Informationen und machen so koordinierte Bewegungen überhaupt erst möglich. Die Muskeln brauchen jedoch Stimulation. Da diese oft fehlt leiden viele Menschen unter Funktionsstörungen im gesamten Bewegungsapparat – ausgelöst durch Fehlstellungen der Füße.



Natürliche Balance für Ihren Körper

Im maierhofer gehwerk wird der Körper wieder in Balance gebracht – mit Hilfe von individuell angefertigten Einlagen. Im Gegensatz zu klassischen, passiven Schuheinlagen verfolgen die sensomotorischen Einlagen vom maierhofer gehwerk einen anderen Ansatz: durch ihre aktive Wirkung stimulieren sie Schritt für Schritt die Rezeptoren der Fußsohle und bringen die Muskeln dadurch in eine erhöhte Spannung. Durch diese speziellen Aktiveinlagen entsteht so ein Lernprozess, der den Körper eine gesunde Bewegung wieder neu entdecken lässt. Dies führt zu einer besseren muskulären Balance, verändert die Haltung und trägt zur Bekämpfung von Schmerzen bei, die durch falsche Haltung ausgelöst wurden.



High-tech und handwerkliches Know-how

Anders als bei klassischen, passiven Einlagen achtet man bei sensomotorischen Einlagen mittels genauer Bewegungsanalyse auf die Ursache für den Überlastungsschmerz. Im maierhofer gehwerk vereinen sich dazu high-tech Analysemöglichkeiten mit der jahrzehntelangen Erfahrung der speziell ausgebildeten Mitarbeiter. Eine Kombination aus videogestützter Gangbildanalyse, digitalem 3D Fuß-Scan und Abtasten des Fußes ermöglicht dem Sensomotorik-Spezialisten Dysbalancen und Schwächen zu erfassen und daraus abzuleiten, wie der Bewegungsablauf optimiert werden kann.



Gefertigt nach Maß

Sind Einlagen für einen optimierten Bewegungsablauf notwendig, so werden diese aus modernsten und qualitativ hochwertigen Materialkombinationen von Meisterhand hergestellt und angepasst. Jedes Paar Einlagen ist ein Unikat und wird im maierhofer gehwerk mit hoher Sorgfalt für die individuellen Bedürfnisse des Kunden gefertigt.

Entwickelt für alle, die sich mehr erwarten!





