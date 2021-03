FP-Krauss wertet Projekt „Schuldolmetscher“ als „komplette integrationspolitische Bankrotterklärung der ÖVP“

„Fördert weder Integrationsbereitschaft noch das Erlernen der Deutschen Sprache“

Wien (OTS) - Der Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend und FPÖ-Wien, Klubobmann LAbg. Maximilian Krauss, zeigt „null Verständnis“ für das Dolmetsch-Service des ÖVP geführten Bildungsministeriums, welches anfangs als Pilotprojekt, nun aber auf ganz Österreich ausgerollt werden soll. Für Eltern, die kaum Deutsch sprechen, sollen in Sprechstunden an Schulen in Zukunft im großen Stil ausgebildete Video-Dolmetscher zugeschaltet werden.

„Durch diese Maßnahme fördert man weder die Integration noch das Erlernen der Deutschen Sprache. Vielmehr ist es eine integrationspolitische Bankrotterklärung der ÖVP, die sich scheinbar darin versucht, ihren grünen Koalitionspartner links zu überholen. Für nicht integrationsbereite Eltern brauche es finanzielle Sanktionen und keine weiteren Serviceleistungen“, so der Klubobmann in einer knappen Reaktion. (Schluss)

