Herr zu Gewessler: Ankündigungen sparen noch kein CO2 ein

Regierung beim Umwelt- und Klimaschutz in vielen Punkten säumig

Wien (OTS/SK) - „Säumig beim Plastikpfand, säumig beim Klimaschutzgesetz, säumig beim Energieeffizienzgesetz. All die schönen Worte nützen nichts, wenn keine Taten folgen, Frau Ministerin“, sagt SPÖ-Klimaschutzsprecherin Julia Herr in Reaktion auf die Aussagen von Umweltschutzministerin Gewessler beim Ö1-„Im Journal zu Gast“. Das Klimaschutzgesetz ist 2020 ohne Ersatz ausgelaufen und beim Energieeffizienzgesetz wird man schon wieder auf nächstes Quartal vertröstet. „Ob das hält ist allerdings wie immer unklar“, so Herr. ****

Positiv bewertet die SPÖ-Umweltsprecherin grundsätzlich die Fortschritte beim 123-Ticket. „Es ist erfreulich, das nun das vierte Bundesland an Bord ist – wenn es auch bedeutet, das noch fünf fehlen. Es ist also auch hier noch genug zu tun“, so Herr. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at