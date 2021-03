SPÖ-Kucher: „Wenn Sebastian Kurz mit dem Finger auf andere zeigt, hat er in aller Regel selbst was verbockt!“

Mehr als 80% der über 65-Jährigen müssen immer noch auf eine Impfung warten und Sebastian spielt den Beleidigten

Wien (OTS/SK) - „Ein halbes Jahr nachdem andere Staaten offensichtlich erfolgreicher bei der Impfstoff-Beschaffung waren, spielt Sebastian Kurz jetzt den Beleidigten, als könnte er nichts dafür“, reagiert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher fassungslos auf den obskuren Auftritt des Bundeskanzlers vom Vortag. „Statt sich hinzustellen und jene über 65-Jährigen, die immer noch keinen Impftermin erhalten haben, um Verzeihung dafür zu bitten, dass man versagt hat, sucht der Bundeskanzler täglich neue Sündenböcke. Keine einzige Pensionistin, die noch immer auf ihre Impfung wartet, hat etwas von der gestrigen Märchenstunde des Kanzlers“, kritisiert Kucher zusammen. Dabei habe sich in den vergangenen Monaten gezeigt: „Immer wenn Sebastian Kurz mit dem Finger auf andere zeigt, hat er in aller Regel selbst was verbockt!“, so der Gesundheitssprecher. ****

Der stellvertretende Klubvorsitzende erinnert den Bundeskanzler daran, dass Österreich um eine halbe Millionen Dosen mehr von Pfizer/BioNTech haben hätte können, es zahlreiche Besprechungen und einstimmige Ministerratsbeschlüsse gab, die Bundesregierung das alles aber verschlafen haben dürfte. Abschließend richtet er dem Bundeskanzler aus: „Wer als Bundeskanzler mehr Zeit damit verbringt, sich selbst zu inszenieren, als die größte Gesundheitskrise seit 100 Jahren zu bewältigen, darf sich nicht wundern, dass alles ständig im Chaos endet“ und fordert „keine Pressekonferenzen mehr, keine Selbstbeweihräucherung, bis alle ÖsterreicherInnen, die wollen, einen Impftermin bis zum Sommer erhalten haben. Es wird Zeit, dass Sie Ihren Job machen.“ (Schluss) up

