Lidl Österreich zieht Jahresbilanz

Salzburg (OTS) -

Umsatz um 7 % auf über 1,47 Mrd. Euro gesteigert

100 Mio. Euro Investition in Modernisierungen

800 Mio. Euro Wertschöpfung für heimische Lieferanten

Im vergangenen Geschäftsjahr steigerte Lidl Österreich den Umsatz um 7 % auf über 1,47 Mrd. Euro netto. Die mit Lidl erwirtschaftete Wertschöpfung von heimischen Lieferanten erhöhte sich auf rund 800 Mio. Euro. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden rund 100 Mio. Euro in Modernisierungen, Neubau und Erweiterungen investiert. Auch für das kommende Jahr sind wieder rund 100 Mio. Euro für die Modernisierung und den Ausbau des Filialnetzes vorgesehen. Das Ziel: Haupteinkaufsstätte für den regelmäßigen Familieneinkauf zu werden.



„Das vergangene Jahr war wirklich herausfordernd. Dank unseres großartigen Teams haben wir aber nicht nur die besondere Situation gemeistert, sondern auch viele Projekte auf den Weg gebracht, die uns in den nächsten Jahren den nötigen Schwung geben werden“, zieht Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Resümee. Neben einer deutlichen Ausweitung des Sortiments um rund 400 Artikel, allem voran im Bio-Bereich, sind das unter anderem der Launch der österreichischen Bio-Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat“ als erste komplett klimaneutrale Diskont-Marke und das neue, moderne Filialkonzept.

Noch mehr Qualität aus Österreich – Wertschöpfung für heimische Lieferanten

Eine deutliche Sortimentserweiterung – vor allem mit heimischen Produkten – bildet die Basis für die Qualitäts-Offensive des heimischen Lebensmittelhändlers „Wir haben rund 400 neue Produkte eingelistet. Der Fokus liegt dabei nach wie vor auf Regionalität und Bio-Qualität aus Österreich. Bestes Beispiel ist die österreichische Bio-Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat“. Neu ist, dass diese seit Kurzem zu 100 % klimaneutral ist und damit eine Benchmark für Nachhaltigkeit setzt.



Davon profitieren auch viele heimische Betriebe, mehr als die Hälfte aller verkauften Lebensmittel in den Filialen stammt von österreichischen Lieferanten. Pro Jahr sind das knapp 400 Mio. Artikel und rund 800 Mio. Euro an Wertschöpfung für heimische Lebensmittellieferanten. Allein über den Export zu anderen Lidl Landesgesellschaften haben heimische Lebensmittellieferanten über 360 Mio. Euro mit Lidl erwirtschaftet. Auf diesem Weg fanden im vergangenen Jahr knapp 4.000 Tonnen Käse und rund 8 Mio. Flaschen Wein den Weg in Lidl-Filialen in ganz Europa.

Modernes Filial-Konzept – 100 Mio. Euro Investition

Neben der Erweiterung des Sortiments setzt Lidl Österreich auch auf einen neuen Look bei den Filialen: Über 80 Standorte wurden schon auf das neue Filialkonzept umgestellt – 2021 werden rund 100 weitere Standorte modernisiert. Bis Mitte 2023 wird dann das gesamte Filialnetz mit einem Gesamt-Investment von rund 100 Mio. Euro auf das neue Konzept umgestellt sein.

Sicherer Arbeitgeber in der Krise

Lidl Österreich hat im vergangenen Geschäftsjahr rund 500 neue Jobs geschaffen, allein im Zuge des Ausbaus des Logistikzentrums in Laakirchen/OÖ haben 30 Menschen einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Für das neue Logistikzentrum in Großebersdorf werden ebenfalls Mitarbeiter gesucht. Erst kürzlich hat Lidl Österreich die Bezahlung der Mindestlöhne um bis zu 14 % erhöht und zahlt damit weiterhin deutlich über dem Branchenschnitt.

Lidl Klima-Offensive

Unter dem Motto „Auf dem Weg nach morgen“ wird Lidl Österreich im Herbst die „Lidl Klima-Offensive“ präsentieren. Der heimische Lebensmittelhändler hat schon in der Vergangenheit viele Maßnahmen gesetzt und treibt mit dem Beitritt zur Science Based Targets Initiative den Klimaschutz auch 2021 konsequent voran. Aktuell sind bereits über 20 Photovoltaikanlagen auf den Filialen und Dächern der Logistikzentren in Betrieb, die umweltfreundlichen, grünen Strom produzieren. Und viele weitere werden folgen.

--------------------------------

Über Lidl Österreich

Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits über 5.500 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits sieben Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Unseren Kunden bieten wir ein vielfältiges Sortiment mit über 2.000 verschiedenen Artikeln – knapp die Hälfte aller verkauften Lebensmittel kommen von österreichischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben echter Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Strom haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-energie.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wir wollen unser Sortiment noch nachhaltiger gestalten und den Anteil österreichischer und regionaler Produkte weiter ausbauen. Wir setzen Ressourcen effizient ein, halten umweltschädliche Emissionen so niedrig wie möglich und reduzieren Abfälle. Mehr dazu auf www.aufdemwegnachmorgen.at

Rückfragen & Kontakt:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: presse @ lidl.at