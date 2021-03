Humanitäre Hilfe aus Wien für bosnisches Flüchtlingslager

Bürgermeister Ludwig und Bosnien-Herzegowina-Botschafter schickten 3 Tonnen Hilfsgüter auf den Weg

Wien (OTS/RK) - In Bihac und Umgebung im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina sind tausende Migrantinnen und Migranten in Flüchtlings-Camps untergebracht, die von den lokalen Behörden nur notdürftig mit den lebensnotwendigen Gütern versorgt werden können. Ein Lager ist bereits abgebrannt, Menschen – darunter auch viele Kinder - müssen in der kalten Jahreszeit in Militärzelten ausharren. Der Bürgermeister von Bihac, Suhret Fazlic, schickte einen Hilferuf durch Europa und machte auf die schwere Situation aufmerksam.

Die Stadt Wien zeigt Herz und schickt jetzt mehr als 3 Tonnen Hilfsgüter nach Bihac. Bürgermeister Michael Ludwig und der Botschafter von Bosnien Herzegowina, Kemal Kozaric, haben Freitag einen Sattelschlepper auf die rund 500 Kilometer lange Reise geschickt.

„In Bihac herrscht höchste Not, die Stadt ist mit der großen Zahl an Flüchtlingen überfordert. Es ist für mich als Wiener Bürgermeister selbstverständlich zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. Wir schicken jene Dinge, welche die Menschen und insbesondere Kinder am dringendsten brauchen: Decken, Bettzeug und Jacken. Wir müssen in Europa solidarisch sein“, mahnte Bürgermeister Ludwig.

Mit den Hilfsgütern unterstützt die Stadt Wien die lokalen Behörden in dieser Krisensituation bei der Betreuung der Menschen in den Lagern. Für das Lager in Bihac sind insgesamt 1.200 Deckenbezüge, 800 Polsterbezüge, 400 Leintücher, 400 Handtücher, 300 Bettdurchzüge sowie zehn Paletten mit 1.390 Kilogramm Bekleidung, Decken, Kinderbetten und Windeln bestimmt, die im 48er-Tandler gesammelt wurden. Alles zusammen macht das mehr als 3 Tonnen Hilfsgüter aus Wien. Die Hilfslieferung wird in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Bihac organisiert. In Empfang genommen werden die Hilfsgüter aus Wien von der Organisation „SOS Bihac“, die als humanitäre NGO die Menschen in den Flüchtlingslagern betreut.

