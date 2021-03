Landgut Wien Cobenzl: Lämmchen, Ferkel und noch mehr Küken

Ab sofort wieder jedes Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet

Wien (OTS) - Am Landgut Wien Cobenzl hält der Frühling Einzug: die Bauernhoftiere verbringen schon wieder die meiste Zeit in ihren weitläufigen Freigehegen, und die ersten Lämmchen und Küken haben das Licht der Welt erblickt. Rechtszeitig mit dem Frühlingserwachen haben fünf kleine Ferkel (Fridolin, Aby, Anette, Candy und Katharina) ihr neues Zuhause am Kinderbauernhof der Stadt Wien bezogen. Alle neuen Bewohner erkunden bereits neugierig ihre Freigehege und lassen sich daher auch besonders gut beobachten und streicheln.

Landgut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

Öffentliche Anfahrt: Bus 38A ab U4 Heiligenstadt; Haltestelle Cobenzl Parkplatz

Öffnungszeiten im Februar und März: Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr

