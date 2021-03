AVISO: Verteidigungsministerin Tanner bei Verladung von Hilfsgütern für 100.000 notleidende Kinder in Beirut

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 16. März 2021, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den Fliegerhorst Vogler anlässlich eines Lufttransportes von Hilfsgütern mit einer C-130 „Hercules“-Transportmaschine nach Beirut. Das Bundesheer transportiert in Kooperation mit der Hilfsorganisation „artists for children“ vier Tonnen an Nahrungsmitteln und Unterrichtsmaterial für über 100.000 notleidende Kinder in den Libanon.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung der Medienvertreter bis 15. März 2021, 18:00 Uhr, bei Oberst Oberreiter unter +43 (0)664-622-7305 bzw. presse.oberoesterreich @ bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf

- 09:00 Uhr Verladung und Interviewmöglichkeit,

- 10:00 Uhr Abflug Militärflugzeug C-130 „Hercules“ nach Beirut.



Zeit & Ort

Ab 08:30 Uhr Treffpunkt für Medienvertreter bei der Wache Fliegerhorst Vogler,

Kasernenstraße 15,

4063 Hörsching, Oberösterreich.





Bei diesem Medientermin ist es für Medienvertreter verpflichtend, eine FFP2-Maske zu tragen; diese werden bei Bedarf im Rahmen der Akkreditierung vor Ort ausgegeben. Ein Betreten des Geländes ist nur mit einem negativen Corona-Test gestattet. Sollten die teilnehmenden Medienvertreterinnen und Medienvertreter kein gültiges Attest besitzen, so können sich diese mittels Antigen-Test vor Ort testen lassen.

