Doppeljackpot mit 2 Millionen Euro wartet am Sonntag

Jackpot bei LottoPlus und Joker

Wien (OTS) - Gast-Moderator & Biogärtner Karl Ploberger startete die Lotto Bonus-Ziehung am Freitag, bei der es abermals keinen Sechser gab. So wurde aus dem Jackpot ein Doppeljackpot. Im Topf bleiben mehr als 1,4 Millionen Euro, am Sonntag geht es um 2 Millionen.

Bei der Bonus-Ziehung gab es wieder etwas extra zu gewinnen: Unter allen mitspielenden Tipps wurden einmal 300.000 Euro extra verlost. Die gewinnbringende Quittungsnummer lautet: 65923 07654, gespielt wurde sie in Wien.

Einen Sologewinner gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Steirer hatte einen Normalschein gespielt und gewinnt damit mehr als 103.000 Euro. Im zehnten Tipp fehlte dem Steirer lediglich die Zahl 32 zum Sechser.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Freitag keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde somit auf die 57 Fünfer aufgeteilt. Diese freuen sich nun über jeweils 5.299 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es voraussichtlich um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker wartet ebenfalls ein Jackpot. Kein Spielteilnehmer hatte „Ja“ zur richtigen Jokerzahl gesagt, 192.000 Euro bleiben damit im Topf. Für das entscheidende Joker-Ja warten am Sonntag im Solofall rund 250.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. März 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.448.613,70 – 2 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 103.044,80 101 Fünfer zu je EUR 1.112,90 244 Vierer+ZZ zu je EUR 138,20 4.551 Vierer zu je EUR 41,10 5.756 Dreier+ZZ zu je EUR 14,60 69.545 Dreier zu je EUR 4,80 177.509 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 17 27 32 39 45 Zusatzzahl 34

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. März 2021

0 Sechser zu EUR Gewinnsumme dem 5er zugeschlagen 57 Fünfer zu je EUR 5.299,00 2.804 Vierer zu je EUR 18,20 45.480 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 7 13 23 28 42

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. März 2021

JP Joker im Topf bleiben EUR 191.688,10 – 250.000 warten 12 mal EUR 8.800,00 97 mal EUR 880,00 910 mal EUR 88,00 9.025 mal EUR 8,00 93.767 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 9 9 4 8 9

