„IM ZENTRUM“: Ein Jahr Pandemie – Was wurde aus dem „Schulterschluss“?

Am 14. März um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In diesen Tagen jährt sich zum ersten Mal der erste coronabedingte Lockdown in Österreich. In den vergangenen zwölf Monaten mussten die Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen leben lernen, ob privat, im Beruf oder im Alltag. Der Kampf gegen die Pandemie ist ein Langzeitprojekt geworden, das musste auch die Politik feststellen. Vom anfänglichen „Schulterschluss“ ist wenig zu spüren. Der Streit um die richtige Strategie spaltet aber nicht nur Regierung und Opposition, auch in den einzelnen Parteien gibt es unterschiedliche Positionen. Niedrige Infektionszahlen schüren den Widerstand gegen den Lockdown, quer durch Österreich ist insgesamt eine „Corona-Müdigkeit“ zu spüren, der Protest wird mittlerweile auch auf der Straße ausgetragen. Wie hat die Pandemie in diesem Jahr nicht nur Österreich und seine Menschen, sondern auch die Politik verändert? Wie konstruktiv ist die Suche nach der richtigen Strategie im Kampf gegen die Pandemie? Wie viel politische Sprengkraft steckt in dieser Krise, deren Ende nicht abzusehen ist?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 14. März 2021, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Josef Smolle

Abgeordneter zum Nationalrat, Mediziner, ÖVP

Ralph Schallmeiner

Abgeordneter zum Nationalrat, Gesundheitssprecher, Die Grünen

Pamela Rendi-Wagner

Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau, SPÖ

Dagmar Belakowitsch

stv. Klubobfrau und Gesundheitssprecherin, FPÖ

Nikolaus Scherak

stv. Bundesparteivorsitzender und stv. Klubobmann, NEOS

