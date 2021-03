FPÖ – Belakowitsch zu Impfstoff: Kurz flüchtet wieder einmal aus der Verantwortung

Wien (OTS) - „Sebastian Kurz sucht wieder einmal einen Schuldigen, und diesmal für das von ihm verursachte Impfchaos“, warf die freiheitliche Klubobmannstellvertreterin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch heute dem Bundeskanzler vor. Die Verantwortung an Clemens-Martin Auer, den Sonderbeauftragten des österreichischen Gesundheitsministeriums und Mitglied im EU-Steering-Board, abzuschieben, sei ein reines Ablenkungsmanöver und typische ÖVP-Strategie.

Es sei wenig glaubwürdig, dass Auer als Sonderbeauftragter ohne jedwedes Wissen der Regierung gehandelt habe, meinte Belakowitsch. Kurz habe außerdem die Themen Impfstoff und Impfen vor wenigen Wochen praktisch zur Chefsache erhoben: jetzt aber versuche er wieder einmal, sich an anderen abzuputzen. Zudem sei Auer der ÖVP zuzuordnen und Anschober quasi „unterschoben“ worden, der ÖVP-Obmann stehe also voll und ganz in der Verantwortung für die absurde Misswirtschaft.

Die FPÖ habe schon Ende Jänner die Offenlegung der Verträge mit den Impfstoffherstellern gefordert, erinnerte Belakowitsch. Geschehen sei aber wieder einmal gar nichts.

