VP-Generalsekretär Melchior ad Schnedlitz: „Absurde FPÖ-Attacken gegen Nationalratspräsident Sobotka sofort einstellen!“

Wer mit Antisemitismus auf Corona-Leugner-Demos hausieren geht, überschreitet tiefrote Linien

Wien (OTS) - „Die immer absurder werdenden Attacken der FPÖ, diesmal gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, sind sofort einzustellen. Wenn ein Politiker auf Demonstrationen Reden schwingt, in denen er bewusst antisemitische Begriffe, wie ‚Gesundheitsapartheid‘ verwendet oder Israel als ‚Land der Unfreiheit‘ bezeichnet, dann sollte ein jeder demokratisch gewählter Volksvertreter mit Kritik kontern. Dass sich sowohl SPÖ als auch Neos nach Kickls Worten am vergangenen Wochenende in Schweigen gehüllt haben, zeigt, dass offensichtlich nicht nur die Freiheitliche Partei aus der Geschichte wenig gelernt hat. Das Agieren gegen Antisemitismus ist von SPÖ und NEOS offenbar nur tagespolitisch motiviert“, so der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

„Herbert Kickl sei eines ins Stammbuch geschrieben: Wer mit Antisemitismus auf Corona-Leugner-Demos hausieren geht, der überschreitet in einer aufgeklärten Demokratie tiefrote Linien. Es gehört zur Aufgabe des Nationalratspräsidenten, derartige Fehlentwicklungen und Entgleisungen offen anzusprechen. Es muss erlaubt sein, der Bevölkerung klarzumachen, dass wir Österreicher so nicht sind“, so Melchior abschließend.

