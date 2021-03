Staatssekretärin Mayer zum Ableben von Peter Patzak

Wien (OTS) - Tief betroffen vom Ableben von Peter Patzak zeigt sich Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Andrea Mayer. Mayer würdigt die außergewöhnlichen Leistungen von Peter Patzak, die große Spuren im österreichischen Kulturgesehen der letzten Jahrzehnte hinterlassen haben. „Peter Patzak war ein außergewöhnliches Multitalent. Über viele Jahrzehnte beeindruckte er als Filmregisseur, Drehbuchautor, Produzent, Maler, Theaterregisseur, Bühnenbildner, Autor und Lehrender. Peter Patzak gehörte zweifelsohne zu den heimischen Künstlern, die die österreichische Seele in all ihren Facetten am wirkungsvollsten darstellen konnte. Jahrzehnt nach der Erstausstrahlung des Kottan ermittelt ist diese Serie noch immer in lebendigem Bewusstsein. Peter Patzak war aber auch ein feinsinniger Maler, dessen Beitrag für die österreichische zeitgenössische Kunst nicht hoch genug angesetzt werden kann“, so Mayer und weiter: „Peter Patzak war ein national wie international anerkannter Künstler, der einen wirkungsvollen Weg gegangen ist. Für sein künstlerisches Werk gebührt ihm unsere große Anerkennung und Wertschätzung. Wir werden Peter Patzak als ganz besonderen Menschen in Erinnerung behalten. Mein tief empfundenes Mitgefühl gehört in diesen schweren Stunden seinen Angehörigen und seinen Freundinnen und Freunden", so die Staatssekretärin​.

Peter Patzak wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, so etwa auch mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

