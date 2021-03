„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ im ORF

Am 14. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit einem Jahr kämpft Österreich gegen die Corona-Pandemie. Auf die neue Regierung folgte im Frühjahr rasch „die neue Normalität“. Masken, Abstand halten und Testen kennzeichnen den Alltag. Aber auch dramatische Arbeitslosenzahlen, ein Einbruch der Wirtschaft und schleppend anlaufende Impfungen gehören dazu. Das sorgt für Verunsicherung. Bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kommt es immer öfter zu Ausschreitungen. Die Stimmung droht zu kippen. Wie hat sich Österreich seit Beginn der Pandemie verändert? Wie hat sich die Regierung beim Krisenmanagement bisher geschlagen? Wie kann das Vertrauen in die Maßnahmen der Regierung aufrechterhalten werden? Auch in der Koalition gibt es erste sichtbare Risse. In den Bereichen Justiz, Asyl und nun auch in der Umweltpolitik wird offen gestritten. Sehen wir erste Zeichen einer tieferen Spaltung? Kann die Opposition von der Stimmung profitieren? Wie nachhaltig sind die Umfrageergebnisse? ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom diskutiert am Sonntag, dem 14. März 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Klaus Herrmann

„Kronen Zeitung“

Martina Salomon

„Kurier“

Alexandra Föderl-Schmid

„Süddeutsche Zeitung“

Hubert Patterer

„Kleine Zeitung“

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

