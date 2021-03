„Thema“: Impf-Lotterie – Risikopatienten in der Warteschleife; Covid-Infektionen – jüngere Erkrankte, schwerere Verläufe

Außerdem am 15. März um 21.10 Uhr in ORF 2: Ein neues Leben – tun, was glücklich macht und dem Klima hilft

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 15. März 2021, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Covid-Infektionen – jüngere Erkrankte, schwerere Verläufe

„Unsere Covid-Station ist voll“, berichtet Natalia Cokic vom LKH West in Graz. Die Leiterin der Intensivmedizin beobachtet auch, dass die Patientinnen und Patienten jünger sind als bisher. Besonders im Osten Österreichs sinkt das Durchschnittsalter der Erkrankten deutlich. Der Grund dürfte die britische Mutation sein, die im Osten weit verbreitet ist. Vieles deutet darauf hin, dass sie nicht nur ansteckender ist, sondern auch schwerere Verläufe verursacht, sagt der Virologe Norbert Nowotny. Auch die Spätfolgen werden immer sichtbarer: Kurzatmigkeit, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, und das auch bei jungen Menschen. Die 28-jährige Ärztin Bianca Stuhlpfarrer erkrankte vor zehn Monaten an Covid-19, die Folgen der Infektion begleiten sie bis heute. Der Mikrobiologe Michael Wagner leitet die PCR-Gurgelstudie, die derzeit an Österreichs Schulen läuft. Er befürchtet, dass bis zu 30 Prozent der Kinder, die an dem Virus erkranken, an Langzeitfolgen leiden könnten. Sonja Hochecker, Martin Steiner und Michael Eisner haben recherchiert.

Impf-Lotterie – Risikopatienten in der Warteschleife

Dieser Tage wird in Österreich die millionste Corona-Impfung verabreicht, doch viele Menschen mit schweren Erkrankungen sind noch nicht an der Reihe. Während in Wien bereits die Lehrer/innen und in Tirol die Bergretter/innen geimpft werden, müssen Hochrisikopatientinnen und -patienten oft warten. Der Klagenfurter Ulf Scheriau gehört zu der „vergessenen Gruppe“ der organtransplantierten Menschen. Er hat ein Spenderherz und ist auf Immunsuppressiva angewiesen. „Wenn ich eine Infektion bekäme, würde die mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich ausgehen“, sorgt sich der 65-Jährige. Auch Nicole Schulmeister, Mutter der krebskranken Pia, sollte längst geimpft sein, damit ihre Tochter geschützt ist. Immer mehr Betroffene beklagen das zermürbende Warten auf die erlösende Impfung, berichtet Sabina Riedl.

Ein neues Leben – tun, was glücklich macht und dem Klima hilft

„Meine Firma wollte, dass ich mehr Flüge absolviere. Immer noch mehr Druck, das war für mich keine gute Dynamik,“ sagt Michael Marchetti. 15 Jahre lang war er Privatjet-Pilot. Jetzt hat er seinen einstigen Traumjob gekündigt. „Aus ökologischer Sicht habe ich all die Jahre eigentlich nicht darüber nachdenken dürfen, was ich da tue“, sagt er heute und will mit einer Beratungsfirma anderen Pilotinnen und Piloten bei der Suche nach einem neuen Sinn im Leben helfen. Cornelia Diesenreiter hatte bei einem Praktikum ein Schlüsselerlebnis: „Da habe ich im Restmüll 400 Kilo Lebensmittel gefunden, die völlig in Ordnung waren.“ Heute produziert sie mit ihrer Firma „Unverschwendet“ Feinkost aus gerettetem Obst und Gemüse. Als Elisabeth Sonnleithner Mutter wurde, fragte sie sich: „Was hinterlasse ich meinen Kindern? Einen Berg aus Plastikmüll.“ Sie ließ ihren Job in der Werbebranche sein und eröffnete die erste plastikfreie Drogerie Österreichs, berichtet Markus Stachl.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at