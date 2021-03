„Sport am Sonntag“ im Gespräch mit Bernadette Schild und Sasa Kalajdzic

Am 14. März um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 14. März 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski alpin: Marco Schwarz im Kampf um die Slalomkrone

Marco Schwarz kämpft in Kranjska Gora um den Gewinn des Slalom-Weltcups und Katharina Liensberger fährt bei den Slaloms in Aare um den Sieg.

Ski alpin: Bernadette Schild im Gespräch

Das verletzte Slalom-Ass im Interview.

Fußball: Sasa Kalajdzic und sein Erfolgslauf

Er trifft und trifft und trifft – der Stuttgart-Stürmer im Gespräch.

Fußball: Joachim Löw – ein Porträt

Er ist Weltmeister 2014 und seit 2006 Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Nach der Euro tritt er zurück – das Porträt einer Institution.

Olympische Spiele: Der Blick nach Japan

Tokio 2021: Ungewissheit, Skepsis und Hoffnung: Die Olympischen Spiele im Zeichen der Pandemie.

Segeln: Faszination America’s Cup

Die älteste Segelregatta der Welt – Italien gegen Titelverteidiger Neuseeland: Das spannende Duell geht in die Entscheidung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at