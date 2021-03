Stöger begrüßt geplanten Öffi-Ausbau in OÖ

Durchbindung der Mühlkreisbahn an Linzer HBF längst überfällig

Wien (OTS/SK) - "Die Verkehrsprobleme in Linz lassen sich nur durch den massiven Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel lösen", begrüßt SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger die Einigung zwischen Bund, Land und Stadt Linz zum weiteren Öffi-Ausbau und der Finanzierung des 1-2-3-Klimatickets. Insbesondere die Durchbindung der Mühlkreisbahn an den Linzer Hauptbahnhof sowie der Bau einer neuen S-Bahn-Linie zur Universität bzw. in weiterer Folge ins Mühlviertel sei laut Stöger längst überfällig: "Das ist eine spürbare Erleichterung für die Pendlerinnen und Pendler aus dem Mühlviertel. Damit wird auch für diese Region der Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel noch attraktiver." ****

Auch die fortschreitenden Bemühungen für das von der SPÖ bereits im Wahlkampf geforderte 1-2-3-Klimaticket beurteilt Stöger positiv, gibt dabei aber zu bedenken, dass günstige Preise nicht das einzige Kriterium für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel sind: "Öffis sind nur dann eine echte Alternative, wenn es den ganzen Tag über genügend Verbindungen gibt. Ein Schülerbus am Morgen und am Nachmittag reicht nicht, damit die Menschen auf das Auto verzichten. Da müssen Bund und Land auch das Angebot nachbessern - insbesondere im ländlichen Raum." (Schluss) bj/wf

