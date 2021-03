Tanner/Wallner: Gemeinsam im Einsatz für Vorarlberg

Wien (OTS) - Ab kommenden Montag unterstützen 50 Soldatinnen und Soldaten bei der Ausweitung der Testkapazitäten in Vorarlberg, um die erwartete steigende Auslastung der Testungen bewältigen zu können. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Unser Heer ist von Ost bis West im Einsatz für Österreich. So sind unsere Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 23 aus Bludesch ab Montag im Rheintal im Einsatz, um bei den Testungen zu helfen. Ich danke den Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz sowie dem Land Vorarlberg für die gute Zusammenarbeit“.



Landeshauptmann Markus Wallner: „Unser Bundesheer leistet einen enorm wichtigen Beitrag, um diese Pandemie bestmöglich bewältigen zu können. Durch die aktive Mithilfe der Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 23 bei der Abnahme der Tests ist es uns möglich, die Kapazitäten durch sechs zusätzliche Teststationen weiter auszubauen. Ein großer Dank an Bundesministerin Tanner und das Militärkommando Vorarlberg für die partnerschaftliche Zusammenarbeit!“



Rückfragen & Kontakt:

Roman Markhart, BA LL.M.

Pressesprecher der Bundesministerin

Bundesministerium für Landesverteidigung

Kabinett der Bundesministerin

Mobil +43 664 622 1037

roman.markhart @ bmlv.gv.at

www.bundesheer.at