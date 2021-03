Kunsthistorisches Museum: Peter Kerber wird neuer Direktor der Gemäldegalerie

Wien (OTS) - Der KHM-Museumsverband freut sich bekanntzugeben, dass nach einer internationalen Ausschreibung Herr Dr. Peter Kerber mit 1. Juli 2021 die seit Ende des Jahres 2020 vakante Stelle des Direktors der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums antreten wird.

Nach dem Studium an der Universität München arbeitete der deutsche Kunsthistoriker neun Jahre am J. Paul Getty Museum in Los Angeles. Seit 2017 ist er Abteilungsleiter und Kurator an der Dulwich Picture Gallery in London. Er hat wichtige Ausstellungen unter anderen zu Ereignisveduten (Los Angeles, Minneapolis und Cleveland), der französischen Kunst des Rokoko (Los Angeles) und Pompeo Batoni (Houston, London und Lucca) kuratiert sowie Monografien zur Vedutenmalerei und zu Batoni veröffentlicht.

Sabine Haag: „Ich freue mich außerordentlich, mit Peter Kerber einen international ausgewiesenen Museumsmann für die Leitung unserer Gemäldegalerie gewonnen zu haben. Mit seiner Expertise auf vielen Gebieten und seiner langjährigen Erfahrung wird er unser Team in den nächsten Jahren verstärken.“

