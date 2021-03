Industrie: Matura-Regelung ausgewogen, zusätzliche Maßnahmen für Lehrausbildung notwendig

IV-Generalsekretär Neumayer: Schulzeitverlängerungen sind zu begrüßen, aber Lehrausbildung zu wenig im Fokus

Wien (OTS) - Eine „verlorene Generation“ könne erfolgreich verhindert werden, zeigt sich Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich der heutigen Pressekonferenz von Bildungsminister Heinz Faßmann, Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek und Isabella Zins, Bundessprecherin der AHS-Direktorinnen und Direktoren, zuversichtlich. Die präsentierten Matura-Regelungen seien „eine ausgewogene Antwort auf das Spannungsfeld zwischen gesundheitlicher Ausnahmesituation und den Zukunftschancen junger Menschen“. Besonders erfreut zeigt sich der Generalsekretär, dass mit der Verlängerung der gesetzlich zulässigen Höchstdauer des Schulbesuchs um ein Jahr ein Vorschlag der IV aufgegriffen wurde.

Lehrausbildung stärker in den Fokus rücken

Zurückhaltend zeigt sich Neumayer bezüglich der Regelung zu den Aufstiegsklauseln. Zwar dürfe man den Schülerinnen und Schülern das Leben nicht schwerer machen, als es Corona-bedingt ohnehin schon sei. „Nicht umsonst haben wir bereits auf die Folgen hingewiesen, die diese Regelungen auf die Lehrausbildung haben: Vor allem den Industriebetrieben fehlt es an Bewerberinnen und Bewerbern“, hält Neumayer fest. Die Jugendlichen würden in der aktuellen Situation „vorsichtshalber“ eher im Schulsystem verbleiben, als sich mit einer Lehre neu zu orientieren. Daher sei es notwendig, die Berufsorientierung gerade an den höheren Schulen hochzufahren und die Chancen der Lehre entsprechend zu vermitteln. Mittelfristig brauche es eine deutliche Aufwertung der Lehrausbildung. „Die Lehre ist zu sehr von Abbrüchen an AHS und BHS abhängig. Machen wir daher eine qualitätsvolle, verbindliche Eingangsphase in die Lehre zu einem unserer Hauptprojekte nach der Krise“, so Neumayer abschließend.

