Hanke/Weinelt/Fida besuchen Lehrlingswerkstätte: Der Krise zum Trotz – Top-Ausbildung für 150 neue Lehrlinge - FOTOS

Wiener Stadtwerke trotzen der Corona-Krise und suchen 150 Lehrlinge – Stadtrat Hanke zu Besuch in der Freileitungs-Kletterschule der Wiener Netze

Wien (OTS) - Mit Ende Februar 2021 verzeichnete das Arbeitsmarktservice (AMS) in Wien um 29,4 Prozent mehr sofort verfügbare Lehrstellensuchende und um 19,4 Prozent weniger Lehrstellen als im Vorjahr. Ein guter Zeitpunkt, um auf die 150 offenen Lehrstellen bei den Wiener Stadtwerken aufmerksam zu machen. „Seit einem Jahr sind die Wiener Wirtschaft und der Arbeitsmarkt im Dauer-Stress-Test der Corona-Krise. Wien hat sofort reagiert und Maßnahmen lanciert, die Perspektiven schaffen. Mit dem jetzigen Aufruf für 150 Lehrlinge gehen wir einen nächsten Schritt und bieten Lehrausbildung auf höchstem Niveau bei einem Wiener Vorzeigebetrieb“, betont der Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke bei einem Besuch in der Lehrwerkstätte und der Freileitungs-Kletterschule der Wiener Netze in Simmering.

Fokus Technik: Elektrotechnik-Lehre mit Matura

Aktuell suchen die Wiener Stadtwerke 75 interessierte junge Menschen für die neue Doppellehre Elektrotechnik und Mechatronik. „Wir suchen die besten Talente, um an der klimafreundlichen Stadt der Zukunft zu arbeiten. Besonders wollen wir junge Frauen und Mädchen motivieren, sich zu bewerben – hier gibt es in der ganzen Branche ein Defizit, das ausgeglichen werden muss“, so der stellvertretende Generaldirektor, Peter Weinelt. Der Frauenanteil bei Berufen in der Technik liegt österreichweit bei lediglich 15 Prozent.

„Die bevorstehende Energiewende und die Digitalisierung bringen neue Anforderungen an das Fachgebiet der Elektrotechnik, die wir mit diesem kombinierten Lehrberuf abdecken“, erklärt Weinelt. Und weiter: „Dieser Beruf ist auch mit Matura abschließbar und bietet echte Entwicklungschancen.“ Wie funktionieren elektrische Anlagen und wie kommt die Energie über Erdkabel oder Freileitungen bis in die Haushalte? Das und viel mehr steht auf dem Lehrplan in diesem vierjährigen Lehrberuf in den Konzernunternehmen Wien Energie, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wiener Netze und Facilitycomfort.

Smarter Nachwuchs am Smart Campus

Gerade vor zwei Wochen beendeten hier 15 ElektrotechnikerInnen erfolgreich ihre Lehre. Jetzt werden NachfolgerInnen gesucht. „Wir sind sehr stolz auf die modernen Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen, die wir hier am Smart Campus – der Zentrale der Wiener Netze und einem der größten Niedrigstenergiegebäude Europas – den Lehrlingen bieten können“, betont Wiener Netze-Geschäftsführer Gerhard Fida. Neben 3D-Druckern, einer Kabel- und Freileitungsschule und einem Schweißausbildungszentrum runden das besondere Heiz- und Belüftungssystem am Smart Campus sowie die PV-Anlagen auf den Dächern das praxisnahe Ausbildungsangebot ab. Der Smart Campus verbraucht als Niedrigstenergiegebäude nicht nur 70 Prozent weniger Energie als herkömmliche Häuser, sondern bietet auch ideale Lernmöglichkeiten für Auszubildende. Hier arbeiten über 2.400 MitarbeiterInnen der Wiener Netze und die Lehrlinge erhalten einen optimalen Einblick in die Praxis.

Tausendundeinhundert Lehrlinge

„1.100 Lehrlinge haben die Wiener Stadtwerke in den vergangenen 10 Jahren bereits ausgebildet. Und das auf höchstem Niveau. Über 80 Prozent der ausgelernten Frauen und Männer konnten wir übernehmen. 75 Prozent absolvierten ihre Lehre mit ausgezeichnetem Erfolg“, so Weinelt.

Aktuell suchen die Wiener Stadtwerke 150 neue Lehrlinge, davon 120 für zehn Technik-Lehrberufe: Von A wie Angewandter Elektronik bis T wie Telekommunikationstechnik. Die Lehre beginnt im Herbst 2021, Bewerbungen sind ab sofort möglich. Mehr Infos zu den Lehrstellen gibt es unter http://www.wienerstadtwerke.at/lehrlinge

