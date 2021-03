Toto: Sechs knackten Neunfachjackpot und gewannen je 16.300 Euro

Jackpot in der Torwette geht in eine weitere Runde

Wien (OTS) - Nach neun Runden bzw. mehr als einem Monat ohne Dreizehner war Schluss: Sechs Spielteilnehmer knackten in der Runde 10A den Toto Neunfachjackpot und gewannen jeweils rund 16.300 Euro. Je zwei Dreizehner wurden in der Steiermark sowie über die Spieleseite win2day erzielt, je einer in Oberösterreich und Niederösterreich.

Einer der Steirer und ein win2day-User waren per Normalschein erfolgreich, alle weiteren Gewinner per Systemschein.

Der Gewinntopf in der Torwette hingegen blieb weiter verschlossen, die fünf exakten Ergebnisse zu tippen stellte sich erneut als unüberwindbares Hindernis heraus.

Annahmeschluss für die Runde 10B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 10A

6 Dreizehner zu je EUR 16.269,50 141 Zwölfer zu je EUR 54,30 979 Elfer zu je EUR 1,70 4.094 Zehner zu je EUR 0,80 1.550 5er Bonus zu je EUR 0,90

Der richtige Tipp: X 1 X 1 1 / 2 X X 1 1 1 2 2 X E1 2 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 65.924,88 Torwette 2. Rang: 5 zu je EUR 190,30 Torwette 3. Rang: 103 zu je EUR 11,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 144.516,35

Torwette-Resultate: 2:2 2:1 1:1 2:0 +:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at