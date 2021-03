SPÖ-Termine von 15. März bis 21. März 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 15. März 2021:

16.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr moderiert als Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination das Joint meeting des PACE Sub-Committee on Gender Equality und des Parliamentary Network Women Free from Violence zum Thema „Violence against women in the public and private spheres: measure it to end it. The importance of data collection and research”. Lievestream des Meetings unter https://tinyurl.com/3xv63uzv.

18.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht auf dem Online-Event von NOW! zum Thema „The impact of COVID-19 on women’s rights“. Registrierung unter https://www.now.world/covid19_women. Link zum Facebook-Event: https://fb.me/e/3cniZyKAm

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Online-Buchpräsentation „Die von Europa träumen“ von Melita H. Šunjić (studierte Publizistik und Politikwissenschaft und war zwanzig Jahre Pressesprecherin und leitende Kommunikationsexpertin des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR) ein. Die YouTube Premiere findet in der Reihe „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ mit Melita H. Šunjić und Edith Meinhart (Journalistin, Redakteurin beim Profil) statt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

DIENSTAG, 16. März 2021:

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Online-Diskussion „Soziale Sicherung zwischen Jobgarantie und Grundeinkommen“ mit Barbara Prainsack (Universität Wien), Sven Hergovich (AMS Niederösterreich) und Josef Muchitsch (Nationalratsabgeordneter, SPÖ-Bereichssprecher für Arbeit und Soziales). Moderation der Diskussion: Maria Maltschnig (Direktorin des Karl-Renner-Instituts). Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/h7vtwry4 (Live-Stream via YouTube und Facebook).

MITTWOCH, 17. März 2021:

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“ des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Robert Misik, findet ein Gespräch mit Theaterregisseur Milo Rau zum Thema „Kunst. Revolte. Revolution“ statt. Nähere Informationen zum ZOOM Live Talk/Facebook Live finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

