VÖSI ruft 2021 zum „Bildungswandel digital“ auf

Special Interest Group "Bildungswandel Digital" gegründet - Bildung ist eines der Schwerpunkt-Themen 2021 des Verbands Österreichischer Software Industrie (VÖSI)

Wien (OTS) - Digitalisierung ist auch in der Schule und im Bildungssystem unbedingt notwendig – Bildung ist ein zentraler Schlüssel für die Zukunft. Der Verband Österreichischer Software Industrie (VÖSI) forciert daher 2021 als wichtiges Schwerpunktthema den "Bildungswandel Digital". Dazu wurde eine eigene Special Interest Group (SIG) gegründet.

Die Schulen und alle daran Beteiligten mussten sich im Zuge der Corona-Krise gezwungenermaßen quasi über Nacht anpassen, "bei Home Schooling und Distance Learning haben sich aber die Versäumnisse der letzten Jahre in unserem Bildungssystem klar gezeigt. Hier ist in den letzten Monaten einiges auf der Strecke geblieben – es gibt nach wie vor großen Handlungsbedarf", stellt VÖSI-Präsident Peter Lieber klar. "Die Digitalisierung im Bildungssystem hat daher jetzt höchste Priorität und wird 2021 somit eines der wichtigen Schwerpunktthemen des VÖSI sein", betont Lieber. Dazu hat der VÖSI eine eigene Special Interest Group (SIG) unter dem Titel "Bildungswandel Digital" eingerichtet. Ziel ist es, die längst überfällige Digitalisierung im Bildungsbereich voranzutreiben und zu erfolgreichen Ländern (etwa in osteuropäischen Staaten oder Skandinavien) so rasch wie möglich aufzuschließen. "Darüber hinaus geht es auch darum, generelle Fähigkeiten wie kritisches, reflektierendes Denken, Lösungskompetenz sowie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit (Collaboration) zu fördern und ein Bewusstsein für "Lebenslanges Lernen" zu entwickeln", unterstreicht Lieber. Die SIG „Bildungswandel Digital“ widmet sich den folgenden drei Handlungsfeldern:

1. Schaffung von Awareness: Die Digitalisierung als Chance und nicht als Belastung bei allen Stakeholdern des Bildungswesens (Schüler, Eltern, Lehrer, Administration) etablieren – aber auch möglichen Risiken thematisieren

2. Erarbeitung von Konzepten und Best Practices zur Digitalisierung an Schulen: Etwa für virtuelle Lernumgebungen oder die digitalisierte Abwicklung von administrativen Prozessen. Aber auch zur Individualisierung des Lernens mit besonderer Berücksichtigung der Erkenntnisse der modernen Hirnforschung.

3. Präsentation von intelligenten Tools und Lösungen: Österreichische Unternehmen (und auch VÖSI Mitglieder) bieten viele großartige Tools, Apps und Knowhow zur Integration von Technologien für das Bildungssystem. Das Angebot reicht von intelligenten Formen der Kommunikation bis zu smarten Werkzeugen der Zusammenarbeit und Wissensvermittlung.

Mit diesen drei Lösungsansätzen will die VÖSI SIG „Bildungswandel Digital“ einen Paradigmenwechsel herbeiführen und die längst überfällige Digitalisierung der Lern- und Lehrumgebungen vorantreiben – damit der heimische Bildungsbereich nicht nur gestärkt aus der Krise gehen, sondern auch nachhaltig die Qualität und Effizienz steigern kann. „Wir benötigen ein modernes Bildungssystem, das alle Chancen der Digitalisierung nutzt und individuelle Bildung und Stärken fördert, aber auch auf lebenslanges Lernen vorbereitet“, fasst VÖSI-Vorstand Nahed Hatahet, Leiter der VÖSI SIG „Bildungswandel Digital“, zusammen. Die SIG „Bildungswandel Digital“ wird von den Unternehmen Enterprise Training Center (ETC), FB Consulting, HATAHET productivity solutions, Meister, MP2 IT-Solutions und POLYMATH HOUSE unterstützt. Die SIG "Bildungswandel Digital" steht allen Interessierten zur Mitarbeit offen. Kontakt: office@voesi.or.at

