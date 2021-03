Virtueller Lauf „Bee Running“ am 27. März

LR Eichtinger: Für jeden zurückgelegten Kilometer wird Blühwiese angelegt

St. Pölten (OTS) - Am ersten Frühlingssonntag starten ambitionierte Läuferinnen und Läufer beim „Bee Running“ auf ihrer bevorzugten Wunschstrecke. Für jeden erlaufenen Kilometer wird in Niederösterreich ein Quadratmeter Blumenwiese gesät, die Bienen, Schmetterlingen & Co einen wertvollen Lebensraum bietet. „Nutzen Sie diesen virtuellen Lauf von ‚Natur im Garten‘ und sammeln Sie Kilometer durch Joggen, Walken, Spazierengehen oder entspanntes Schlendern in der Natur und tragen Sie somit zu einem aufblühenden Niederösterreich bei. Die Teilnahme ist kostenlos und die Anmeldung erfolgt für Kurzentschlossene bis 27. März unter www.bluehsterreich.at“, so Landesrat Martin Eichtinger.

Ein tolles „Natur im Garten“ Goodie-Bag mit personalisierter Startnummer bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Anmeldung bis 14. März zugesendet. Im Anschluss an den „Bee Running“ tragen die Sportlerinnen und Sportler bis 28. März, 9 Uhr, unter www.bluehsterreich.at die gelaufenen, gewalkten oder spazierten Kilometer ein und „Natur im Garten“ sendet eine „Blühwiesen Medaille“ als Dankeschön zu.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, welche die Kilometer eingetragen haben, werden auch großartige Gewinnpakete verlost. Diese beinhalten unter anderem eine persönliche Trainingsstunde mit Philipp Jelinek aus „Fit mit Philipp“ - Guten Morgen Österreich, „Natur im Garten“-Liegestühle oder Trinkflaschen, Bienenpatenschaften vom Honigerlebnis Hinteregger, „Bee Running“-Lauf-T-Shirts signiert von Biogärtner Karl Ploberger und vieles mehr.

Nähere Informationen und Anmeldung: „Natur im Garten“, Anja Buchinger, Telefon +43 2272/619 60 131, Handy +43 676/848 790 816, E-Mail anja.buchinger @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at, www.bluehsterreich.at

