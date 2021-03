SPÖ Hammerschmid begrüßt Freiwilligkeit der mündlichen Matura: „Ein Schuljahr im Ausnahmezustand braucht auch außergewöhnliche Lösungen“

Richtiger Schritt, den man längst hätte vorstellen sollen, um Planbarkeit für SchülerInnen zu gewährleisten

Wien (OTS/SK) - „Ein Schuljahr im Ausnahmezustand braucht außergewöhnliche Lösungen“, begrüßt SPÖ-Bildungssprecherin Hammerschmid den Plan, die mündliche Matura heuer freiwillig zu gestalten. „Es ist der richtige Schritt, den man aber längst hätte vorstellen sollen. Dieses Schuljahr war wohl das Chaotischste, das Schülerinnen und Schülern jemals zugemutet wurde. In dieser Zeit hätte man sich erwarten können, dass seitens des Ministeriums immerhin ein Minimum an Planbarkeit gewährleistet wird, um wenigstens ein Stück weit die psychologische Belastung der MaturanInnen, die in einem normalen Jahr schon hoch ist, zu verringern“, kritisiert Hammerschmid das Zuwarten des Bundesministers gegenüber jungen Menschen, die das letzte Schuljahr über 100 Tage zuhause bleiben mussten. „Ein entsprechender Antrag der SPÖ wurde von den Regierungsparteien im Dezember noch abgelehnt!“ (Schluss) lk/sc

