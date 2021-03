Racing Rookie 2021: Österreichs größte Motorsport-Talentsuche geht in die nächste Runde (FOTO)

Jetzt anmelden und ein startfertiges Rennauto gewinnen

Für alle ambitionierten Talente zwischen 16 und 21 Jahren

Auf den Asphaltpisten der ÖAMTC Fahrtechnik Zentren Motorsportluft schnuppern, diese Möglichkeit bietet sich auch heuer wieder ausgewählten "Rookies", die sich ab sofort bewerben können, um einen umgebauten, rennfertigen Ford Fiesta Boliden plus professioneller AMF-Fahrerlizenz sowie einem exklusiven Coaching von den Profis der ÖAMTC Fahrtechnik und Rennausstattung im Gesamtwert von rund 40.000 Euro zu ergattern. Die Anmeldung ist ab sofort möglich!

Beim Racing Rookie dreht sich alles um Fahrspaß, darum geht es nach einem kurzen Briefing mit den ÖAMTC Fahrtechnik Profis auch gleich zu den Autos: Mit einem Ford Fiesta ST-Line und 140 PS müssen die Rookies ihr Fahrkönnen an diversen Stationen unter Beweis stellen.

Zu bestehende Herausforderungen sind ein dynamischer Handling Parcours, Stabilisieren eines Heckausbruchs, optimiertes Kurvenverhalten und Kart. Geschicklichkeit und Feingefühl hinterm Lenkrad sind dabei ebenso gefragt wie Schnelligkeit und starke Nerven.

Diese Termine in einem der ÖAMTC Fahrtechnikzentren stehen zur Auswahl:

(Bundesland / ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum / Startplätze / Termin)

NÖ / Teesdorf / 96 / 01.05.2021

NÖ / Melk / Wachauring / 96 / 13.05.2021

NÖ / Teesdorf / 96 / 03.06.2021

Kärnten / St.Veit an der Glan / 96 / 10.07.2021

Salzburg / Saalfelden / Brandlhof / 96 / 31.07.2021

Finale: Melk / Wachauring / 20 / 14.08.2021

In der Saison 2021 ist nur eine aktive Teilnahme an einem der ausgeschriebenen Qualifikationsterminen pro Person erlaubt.

Teilnahmeberechtigt sind Führerscheinbesitzer der Klasse B sowie junge Menschen ohne Führerschein zwischen 16 und 21 Jahren.

Die Gewinner aus den Vorrunden gelangen ins Tagesfinale und treten nochmal gegeneinander an. Als "Rookies of the Day" ziehen dann die Tagesbesten ins große Finale ein.

Auch heuer haben die besten Nachwuchs-Fahrer*innen anschließend wieder die Chance, beim "Best Young Driver Contest" der FIA im Namen des ÖAMTC anzutreten.

Der Racing Rookie wird von den Partnern AUTOREVUE, Ford, AMF und der ÖAMTC Fahrtechnik gemeinsam durchgeführt.

