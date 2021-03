La Vie En Rose: Spatenstich mit prominenter Begleitung für 42 neue Wohneinheiten in Eisenstadt

Neben dem Schlosspark und nahe dem Stadtzentrum baut VI-Engineers ein herausragendes Immobilienprojekt mit viel Aussicht und einer besonderen Gartengestaltung.

Wien (OTS) - Nach rund zwei Jahren Vorbereitung und sorgfältiger Planung kommt das Projekt „La Vie En Rose“ des Immobilienunternehmens VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG in die Umsetzungsphase. Die zentrale Lage in der burgenländischen Hauptstadt, gleich neben dem Park von Schloss Esterházy, ist für Immobilienprojektentwickler mit einer großen Verantwortung verbunden, DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers: „Ein solches Projekt braucht eine Architektur, die sich in das Stadt- und Landschaftsbild einfügt und das gleichzeitig für die zukünftigen Bewohner und auch die Nachbarschaft eine Bereicherung ist. Die Architekten Peter Scheufler und Manfred Hirschler von atelier 4 architects haben hier einen einzigartigen Entwurf geliefert, der unsere hohen Ansprüche erfüllen konnte.“ Auch Verena Dunst, Landtagspräsidentin des Burgenländischen Landtags, meinte im Rahmen des Spatenstichs: „Projekte in dieser Qualität unterstreichen, dass das Burgenland eine aufstrebende Region in Österreich ist. Der Zuzug in den letzten Jahren ist aufgrund der hohen Lebensqualität und auch der aufstrebenden Wirtschaft groß. In den zukünftigen Jahren gilt es viel neuen und qualitativ hochwertigen Wohnraum für alle Altersgruppen zu schaffen.“

Ein Leben in Rosarot

Bis zum Herbst 2022 entstehen 42 freifinanzierte Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern von rund 53 bis 90 m². Das Besondere an diesem Projekt sind die großzügigen, südlich ausgerichteten Privatgärten, Loggien und Terrassen, von denen aus sich ein wunderbarer Ausblick Richtung Altstadt und Schlosspark genießen lässt. Zentrale Idee des Projektes „La Vie En Rose“ ist, dass dieser Ort ein Platz zum Genießen sowie Wohlfühlen ist und deshalb wird die Kraft der Natur bei der Gestaltung des herausragenden Projektes eine Hauptrolle spielen. Die Landschaftsarchitektin Carla Lo hat sich an der regionalen Flora orientiert und wird mit pannonischen Gräsern und klassischen Gartenhölzern die Garten- und auch Dachfläche gestalten.

Nachhaltigkeit immer im Fokus

Doch nicht nur im Außenbereich ist „La Vie En Rose“ sehr naturnahe, sondern auch im Gebäude schlägt ein nachhaltiges Herz. Das Objekt wird in einer Niedrigenergiebauweise gebaut und soll eine klimaaktiv-Zertifizierung bekommen. Damit ist eine hohe ökologische Qualität gewährleistet. Eine energieeffiziente Fußbodentemperierung sorgt für ein angenehmes Raumklima in den heißen Sommermonaten und kalten Wintern. Ihr nachhaltiger Betrieb wird von einer PV-Anlage am Dach unterstützt. VI-Engineers Geschäftsführer Mag. Martin Kaltenecker: „Alle unsere Immobilienprojekte verfolgen durchgängig einen ganzheitlichen Ansatz. Das reicht von den Themen Nachhaltigkeit bis hin zur Integration in das bestehende Ortsbild. La Vie En Rose setzt auch für uns neue Maßstäbe.“

Nähere Informationen unter: www.lavieenrose-eisenstadt.at

Dieser Spatenstich fand unter Einhaltung aller derzeitigen Abstandsvorgaben und Covid-Maßnahmen statt.

Über VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG:

Die VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG wurde 2014 gegründet. Das Unternehmen versteht sich als Entwickler für innovative und zukunftsorientierte Immobilienprojekte in Wien, Niederösterreich, den Landeshauptstädten Österreichs und Orten mit außergewöhnlichem Potenzial. VI-Engineers stellt sich bei der Projektentwicklung, Projektbetreuung und Projektberatung neuen Herausforderungen und versucht dabei einen Mehrwert für Nutzer, Investoren, Gesellschaft und Umwelt zu erzielen. Themen wie ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verträglichkeit stehen dabei im Zentrum vieler Projekte.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG

Susanne Schrenk, Kommunikation – PR & Marketing

Tel.: +43 (0)1 890 33 09 – 11

Mobil: +43 (0) 664 888 66 926

Email: s.schrenk @ vi-engineers.com



Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Partner

Mobil: +43 (0) 664 1242976

Email: s.scoppetta @ unlimited-communications.at