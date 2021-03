Julia Jäkel neues Mitglied im dpa-Aufsichtsrat (FOTO)

Hamburg (ots) - Julia Jäkel, CEO des Hamburger Verlags Gruner + Jahr, verstärkt den Aufsichtsrat der dpa und bringt ihre Expertise für den Medienmarkt in das Gremium ein. Mit Julia Jäkel umfasst der Aufsichtsrat von Deutschlands größter Nachrichtenagentur insgesamt 18 Mitglieder von Verlagen, Hörfunk und Fernsehen. Das Mandat gilt ab sofort.

"Mit Julia Jäkel haben wir eine hochkarätige Managerin der Medienbranche und ideale Repräsentantin für den Bereich Zeitschriften und Magazine für den dpa-Aufsichtsrat gewinnen können", sagt dessen Vorsitzender David Brandstätter. "Für die Begleitung unserer Nachrichtenagentur beim spannenden Prozess der digitalen Transformation und dem Ausbau zu einem breit aufgestellten Dienstleister ist die Mitwirkung von Julia Jäkel eine wertvolle Verstärkung", so der Geschäftsführer der in Würzburg erscheinenden Main-Post.

Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe im Aufsichtsrat. dpa steht als Markenzeichen für Glaubwürdigkeit und Gewissenhaftigkeit, hier werden die Grundlagen für faktenbasierten Journalismus geschaffen. Es bedeutet mir viel, meinen kleinen Beitrag dazu leisten zu können, dass das auch in der digitalen Welt gut gelingt."

Julia Jäkel gehörte Ende der neunziger Jahre zum Gründungsteam der Financial Times Deutschland. 2004 übernahm sie die Verlagsleitung der Zeitschrift Brigitte, 2008 die Geschäftsführung von über 20 Zeitschriften und Digitalangeboten von Gruner + Jahr. Seit 2013 ist sie CEO. Julia Jäkel ist Medienmanagerin des Jahres 2016 (Kress) und Medienfrau des Jahres 2017 (Horizont). 2018 erhielt sie zudem die Auszeichnung der Media-Persönlichkeit des Jahres (W&V). Zusätzlich zu ihren Aufgaben als CEO ist Julia Jäkel Mitglied des Group Management Committees von Bertelsmann und Vorsitzende der Bertelsmann Content Alliance.

Zum Vorstand des dpa-Aufsichtsrates gehören neben dem Vorsitzenden David Brandstätter auch Dr. Laurent Fischer (Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag, Bayreuth) und Valdo Lehari jr. (Reutlinger General-Anzeiger Verlags-GmbH & Co. KG, Reutlingen) als stellvertretende Vorsitzende sowie Gerda Meuer (Deutsche Welle, Berlin) als Schriftführerin.

